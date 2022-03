Ukrainian authorities informed International Atomic Energy Agency that external power supply to Chernobyl nuclear power plant has been restored.

#Україна повідомила #МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на #Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена «окупаційними військами». https://t.co/WIgM7U7Vmh — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022

Earlier it was reported that Russian troops damaged a power transmitting line, leaving the plant and nuclear shelter without electricity, which is vital for a cooling system.

During the disruption, the cooling system operated using emergency internal generators.