Ukraine’s police and Mariupol city council report that Russian troops bombed a maternity hospital in the city.

The exact number of killed and wounded is still unclear.

Наслідки бомбардування окупантами дитячої лікарні в Маріуполі. pic.twitter.com/ABflxj9QNq — Букви (@Bykvu) March 9, 2022

The hospital building is completely ruined.