11:05 IT-директор «Дарницы» признан лучшим в Украине
10:51 «Квартал 95» выпустил шоу «ЧистоNews» на украинском языке
10:35 Новый глава Минздрава Емец будет совмещать должность с врачебной практикой
09:59 В США не хватает тест-систем для диагностики коронавируса
09:48 В Нью-Йорке на домашнем карантине находятся более 2700 человек из-за коронавируса
09:39 В ЕС представили стратегию гендерного равенства на пять лет
08:44 Подача воды в Крым: глава Кабмина Шмыгаль отказался от своих слов
02:09 Twitter начал тестировать аналог «сторис» в Instagram
02:02 Сотня жителей Полтавы собралась под рестораном, где Зеленский ужинал с послами G7
01:21 В Сети появилось фото нового Бэтмобиля
00:59 Индексация пенсий будет в этом году — Шмыгаль
00:37 Из-за фундаментального несогласия: Бородянский объяснил, почему отказался возглавлять Минкультуры
00:18 Министров будут добирать, пока парламент заблокирован законом о земле — Шмыгаль

05 марта

23:39 Дубилету найдут место в новом правительстве — Шмыгаль
23:26 В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
23:09 Боевики обстреляли участок разведения в Петровском
22:58 Шварценеггер подал в суд на $10 млн на компанию из России
22:32 В новом списке на обмен пленными более 200 фамилий — Зеленский
22:13 Уоррен официально объявила о выходе из президентской гонки
21:52 Послы G7 приехали в Полтаву для встречи с Зеленским
21:34 Зеленский срочно вызвал Криклия в Полтаву из-за проблем на вагоностроительном заводе
21:16 В «Голосе» заявили, что в зале Рады находятся депутаты-«путинята»
21:04 Коронавирус в Украине: в Черновцах ввели карантин и отменяют массовые мероприятия
20:24 Турция и Россия договорились о прекращении огня в Идлибе
20:08 Как перестать трогать лицо
20:00 Данилов утверждает, что «люди с прививками от кори почти не болеют коронавирусом»
19:58 Ученые зафиксировали самую теплую зиму в истории Европы
19:32 Премьера Шмыгаля раскритиковали за заявления об «экспансии женщин» в правительстве
19:22 Данилов: Утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане
Нереализованный бунт – как «Слуги» поплакались в чатах и уволили Рябошапку

Генпрокурор - это на 100% мой человек. Эта фраза из общения Владимира Зеленского с Трампом стала мемом, но не спасла Руслана Рябошапку от увольнения. Несмотря на то, что ради президента он подписался под сомнительным делом Шеремета и освобождением «беркутовцев», его уволили, потому что «весна пришла», а посадок нет. Впрочем, определенная кулуарная интрига в вопросе генпрокурора была и остается.

Мысли 6 Мар, 01:33
Коронавирус COVID-19: что известно на 6 марта

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по территории мира. Наиболее количество заболевавших, как и прежде, зафиксировано на территории Китая. В Украине пока что только один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

Новости 6 Мар, 08:02
На Донбассе ранены трое военных

На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое — боевые травмы.

Новости 5 Мар, 22:43
Игорь Луценко
Політичне слабоумство

Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?

Мысли 5 Мар, 22:29

Нереализованный бунт – как «Слуги» поплакались в чатах и уволили Рябошапку

Генпрокурор - это на 100% мой человек. Эта фраза из общения Владимира Зеленского с Трампом стала мемом, но не спасла Руслана Рябошапку от увольнения. Несмотря на то, что ради президента он подписался под сомнительным делом Шеремета и освобождением «беркутовцев», его уволили, потому что «весна пришла», а посадок нет. Впрочем, определенная кулуарная интрига в вопросе генпрокурора была и остается.

Татьяна Николаенко
Мысли 6 Мар, 01:33

Спасти экономику без экономического блока – как Зеленский за ночь потерял половину Кабмина

Верховная Рада назначила новое правительство Дениса Шмыгаля. Интриги, получит ли Кабмин достаточное количество голосов, не было, проблема была в другом – в составе правительства, которое призвано спасти экономику от кризиса, почти полностью отсутствует экономический блок. В день голосования оказалось, что министры промышленности и экономики в правительство идти не хотят. Так же, как и Милованов заниматься "аграркой".

Татьяна Николаенко
Мысли 5 Мар, 09:28

Новые лица на выход, старые на вход: как Зеленский адаптируется к реалиям президентства

В среду Верховная Рада должна заменить правительство Алексея Гончарука на команду Дениса Шмыгаля. Во вторник президент предложил фракции заменить более половины правительства. Вслед за Гончаруком свой пост может потерять Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким образом, чиновники, которые получили свои должности благодаря экс-главе Офиса президента Андрею Богдану, вслед за ним теряют должности. А Владимир Зеленский, похоже, окончательно отказывается от своей избирательной концепции новых лиц.

Татьяна Николаенко
Мысли 4 Мар, 07:57

Спецпроект

Комфорт не за все деньги мира. На что обратить внимание, выбирая жилье эконом-класса?

Не всегда нужно менять комфорт, спокойствие и безопасность на "демократический ценник". Стоит лишь внимательнее присмотреться к тому, что предлагает застройщик.

Мысли
Больше мыслей

Татьяна Николаенко
Главный редактор bykvu.com
Нереализованный бунт – как «Слуги» поплакались в чатах и уволили Рябошапку

Генпрокурор - это на 100% мой человек. Эта фраза из общения Владимира Зеленского с Трампом стала мемом, но не спасла Руслана Рябошапку от увольнения. Несмотря на то, что ради президента он подписался под сомнительным делом Шеремета и освобождением «беркутовцев», его уволили, потому что «весна пришла», а посадок нет. Впрочем, определенная кулуарная интрига в вопросе генпрокурора была и остается.

6 Мар, 01:33
Игорь Луценко
Народний депутат VIII созыва
Політичне слабоумство

Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?

5 Мар, 22:29
Сергей Высоцкий
Народный депутат VIII созыва
Одноразовый президент: от убийцы рейтингов до друга олигархов

Свое рекордное доверие и рекордную поддержку президент Зеленский мог использовать для демонтажа олигархической системы. Опираясь на украинцев, чьим народным президентом он якобы стал. Вместо этого он решил сыграть более привычное для себя амплуа – стать частью олигархической подтанцовки.

5 Мар, 16:06
Татьяна Николаенко
Главный редактор bykvu.com
Спасти экономику без экономического блока – как Зеленский за ночь потерял половину Кабмина

Верховная Рада назначила новое правительство Дениса Шмыгаля. Интриги, получит ли Кабмин достаточное количество голосов, не было, проблема была в другом – в составе правительства, которое призвано спасти экономику от кризиса, почти полностью отсутствует экономический блок. В день голосования оказалось, что министры промышленности и экономики в правительство идти не хотят. Так же, как и Милованов заниматься "аграркой".

5 Мар, 09:28
Татьяна Николаенко
Главный редактор bykvu.com
Новые лица на выход, старые на вход: как Зеленский адаптируется к реалиям президентства

В среду Верховная Рада должна заменить правительство Алексея Гончарука на команду Дениса Шмыгаля. Во вторник президент предложил фракции заменить более половины правительства. Вслед за Гончаруком свой пост может потерять Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким образом, чиновники, которые получили свои должности благодаря экс-главе Офиса президента Андрею Богдану, вслед за ним теряют должности. А Владимир Зеленский, похоже, окончательно отказывается от своей избирательной концепции новых лиц.

4 Мар, 07:57
Сергей Бобок
журналист
Барабашово, дорога и выборы мэра Харькова: в чем конфликт Кернеса и Фельдмана

Личный конфликт с Фельдманом Кернес отрицает, но депутат уже заявил о намерении пойти в мэры Харькова.

3 Мар, 14:37

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Грета Тунберг выступила на 30-тысячном климатическом митинге в Бристоле
29 Фев, 12:35

Ураган в Одесской области: повалено 150 деревьев, ветер срывает кровли с домов

24 Фев, 18:34
0 фото

В Киеве прошел марш памяти Героя Небесной сотни Михаила Жизневского

26 Янв, 19:16
0 фото

В «Борисполе» началась церемония прощания с погибшими украинцами рейса МАУ

19 Янв, 13:20
0 фото

Рукопожатия и объятия Зеленского: как встречали освобожденных из плена украинцев

29 Дек, 23:40
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Все публикации

Татьяна Николаенко
Главный редактор bykvu.com
Читать

Нереализованный бунт – как «Слуги» поплакались в чатах и уволили Рябошапку
Мысли 6 Мар, 01:33
Игорь Луценко
Народний депутат VIII созыва
Читать

Політичне слабоумство
Мысли 5 Мар, 22:29

Рада отправила Генпрокурора Рябошапку в отставку
Новости 5 Мар, 19:49
Эксклюзив

«Слуга народа» написал объяснительную Арахамии, почему не голосовал за Кабмин. ФОТО
Новости 5 Мар, 17:44
Сергей Высоцкий
Народный депутат VIII созыва
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Одноразовый президент: от убийцы рейтингов до друга олигархов
Мысли 5 Мар, 16:06
Татьяна Николаенко
Главный редактор bykvu.com
Читать

Спасти экономику без экономического блока – как Зеленский за ночь потерял половину Кабмина
Мысли 5 Мар, 09:28

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина
Новости 4 Мар, 19:41
Татьяна Николаенко
Главный редактор bykvu.com
Читать

Новые лица на выход, старые на вход: как Зеленский адаптируется к реалиям президентства
Мысли 4 Мар, 07:57
Сергей Бобок
журналист
Читать

Барабашово, дорога и выборы мэра Харькова: в чем конфликт Кернеса и Фельдмана
Мысли 3 Мар, 14:37
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Страх и ненависть в Золотом: как живут под обстрелами после разведения войск
Мысли 2 Мар, 06:00
Антон Семиженко
журналист
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Блокпосты, работа на дому и букеты из медицинских масок: чем живёт сегодняшний Китай
Мысли 28 Фев, 18:00
Сергей Высоцкий
Народный депутат VIII созыва
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Страна деградировавшего кучмизма
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