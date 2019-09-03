Генпрокурор - это на 100% мой человек. Эта фраза из общения Владимира Зеленского с Трампом стала мемом, но не спасла Руслана Рябошапку от увольнения. Несмотря на то, что ради президента он подписался под сомнительным делом Шеремета и освобождением «беркутовцев», его уволили, потому что «весна пришла», а посадок нет. Впрочем, определенная кулуарная интрига в вопросе генпрокурора была и остается.
Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по территории мира. Наиболее количество заболевавших, как и прежде, зафиксировано на территории Китая. В Украине пока что только один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.
На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое — боевые травмы.
Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?
Генпрокурор - это на 100% мой человек. Эта фраза из общения Владимира Зеленского с Трампом стала мемом, но не спасла Руслана Рябошапку от увольнения. Несмотря на то, что ради президента он подписался под сомнительным делом Шеремета и освобождением «беркутовцев», его уволили, потому что «весна пришла», а посадок нет. Впрочем, определенная кулуарная интрига в вопросе генпрокурора была и остается.Татьяна Николаенко
Верховная Рада назначила новое правительство Дениса Шмыгаля. Интриги, получит ли Кабмин достаточное количество голосов, не было, проблема была в другом – в составе правительства, которое призвано спасти экономику от кризиса, почти полностью отсутствует экономический блок. В день голосования оказалось, что министры промышленности и экономики в правительство идти не хотят. Так же, как и Милованов заниматься "аграркой".Татьяна Николаенко
В среду Верховная Рада должна заменить правительство Алексея Гончарука на команду Дениса Шмыгаля. Во вторник президент предложил фракции заменить более половины правительства. Вслед за Гончаруком свой пост может потерять Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким образом, чиновники, которые получили свои должности благодаря экс-главе Офиса президента Андрею Богдану, вслед за ним теряют должности. А Владимир Зеленский, похоже, окончательно отказывается от своей избирательной концепции новых лиц.Татьяна Николаенко
Не всегда нужно менять комфорт, спокойствие и безопасность на "демократический ценник". Стоит лишь внимательнее присмотреться к тому, что предлагает застройщик.
Генпрокурор - это на 100% мой человек. Эта фраза из общения Владимира Зеленского с Трампом стала мемом, но не спасла Руслана Рябошапку от увольнения. Несмотря на то, что ради президента он подписался под сомнительным делом Шеремета и освобождением «беркутовцев», его уволили, потому что «весна пришла», а посадок нет. Впрочем, определенная кулуарная интрига в вопросе генпрокурора была и остается.
Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?
Свое рекордное доверие и рекордную поддержку президент Зеленский мог использовать для демонтажа олигархической системы. Опираясь на украинцев, чьим народным президентом он якобы стал. Вместо этого он решил сыграть более привычное для себя амплуа – стать частью олигархической подтанцовки.
Верховная Рада назначила новое правительство Дениса Шмыгаля. Интриги, получит ли Кабмин достаточное количество голосов, не было, проблема была в другом – в составе правительства, которое призвано спасти экономику от кризиса, почти полностью отсутствует экономический блок. В день голосования оказалось, что министры промышленности и экономики в правительство идти не хотят. Так же, как и Милованов заниматься "аграркой".
В среду Верховная Рада должна заменить правительство Алексея Гончарука на команду Дениса Шмыгаля. Во вторник президент предложил фракции заменить более половины правительства. Вслед за Гончаруком свой пост может потерять Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким образом, чиновники, которые получили свои должности благодаря экс-главе Офиса президента Андрею Богдану, вслед за ним теряют должности. А Владимир Зеленский, похоже, окончательно отказывается от своей избирательной концепции новых лиц.
Личный конфликт с Фельдманом Кернес отрицает, но депутат уже заявил о намерении пойти в мэры Харькова.