Генпрокурор - это на 100% мой человек. Эта фраза из общения Владимира Зеленского с Трампом стала мемом, но не спасла Руслана Рябошапку от увольнения. Несмотря на то, что ради президента он подписался под сомнительным делом Шеремета и освобождением «беркутовцев», его уволили, потому что «весна пришла», а посадок нет. Впрочем, определенная кулуарная интрига в вопросе генпрокурора была и остается.