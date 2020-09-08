На местных выборах подкуп избирателей работает так же, как на национальных, еще и более системно.

Об этом в интервью “РБК-Украина” сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, избиратели привыкли получать “подарки”. При этом на местных выборах такой подкуп работает более системно, чем на национальных.

“На местные выборы идут бизнесмены, у кого есть плиточный завод, у кого-то сахарный, у кого-то пекарня и так далее. Одни кандидаты хотят этим “поделиться” с избирателем. А другие, понимая, что гречка проигрывает деньгам, могут прибегнуть к подкупу в денежной форме. Это будет, но масштаб зависит от того, как полиция будет действовать на первых этапах”, – сказала Айвазовская.

Эксперт добавила, что на местных выборах уже наблюдается со стороны кандидатов раздача продуктовых наборов.

“На местных выборах это уже все есть. У нас есть сахар, у нас есть сахарная вата, у нас есть круассаны и шампанское, продуктовые наборы. Интересно, что сахар – это специфическая вещь для Луганской области. Если по всей Украине раздают крупы, масло, консервы, то там именно сахар. Целые фуры с сахаром едут туда задабривать избирателей. Некоторые из них останавливают, полиция говорит, что это “превентивные меры”, – рассказала Айвазовская.

При этом сейчас расширили список того, что может считаться подкупом.

“На этих выборах несколько по-другому подкуп идентифицируется и исследуется, чем раньше. Подкупом мы можем называть практически все, что будет передаваться в виде материальных благ, при использовании названия партии, имени кандидата, его изображение, логотипа”, – отметила Айвазовская.