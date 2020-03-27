Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.
По сюжету картины родители вышеуказанного семейства не особо заботятся о воспитании своих детей. Ребята придумывают хитрый план, чтобы отправить эгоистичных родителей в отпуск. Но самостоятельной жизни опять что-то мешает: в доме появляется няня. Вместе с ней герои пытаются сбежать от преследования социальной службы, а заодно обрести настоящую семью.
Премьера мультфильма запланирована на 22 апреля.
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