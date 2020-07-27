С 1 августа 2020 года "1 + 1 медиа" прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО "Сеть Ланет") в связи с досрочным прекращением действия договора.

Об этом сообщает “Детектор-медіа”со ссылкой на пресс-службу группы.

О прекращении сотрудничества группа предупредила провайдера письмом от 23 июня 2020 с вых. № 181151.

“К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО “Сеть Ланет” по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным”, – говорится в сообщении “1 + 1 медиа”.

С 1 августа 2020 абонентам ООО “Сеть Ланет” станут недоступны такие каналы: “1 + 1”, “2 + 2”, ТЕТ, “Плюсплюс”, УНИАН ТВ, “Бигуди”, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, “Kyc-Kyc”, “36,6”.

Впрочем Дмитрий Ганзенко, заместитель директора “Сети Ланет”, в комментарии “Детектор медиа” отметил, что провайдер ведет переговоры с “1 + 1 медиа” о заключении нового соглашения.

“Полученное нами письмо от “1+1” об одностороннем расторжении соглашения является документом, свидетельствующим о том, что действие текущего договора будет полностью прекращено. Вместе с тем, в настоящее время “Ланет” и “1+1″ ведут переговоры о заключении нового соглашения. Переговоры идут хоть и очень медленно, но в конструктивном русле, и, соответственно, возможность для дальнейшего сотрудничества мы видим четко и ясно”, – сказал он.

Напомним, провайдер “Ланет” обвинил “1 + 1 медиа” в требовании убрать из пакетов некодированные на спутнике каналы под угрозой расторжения договора на ретрансляцию каналов “1 + 1 медиа”.