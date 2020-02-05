Телеканал "1+1" связывает обыски, которые сегодня проводит СБУ, с деятельностью программы "Гроші". Ее ведущим был нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Об этом говорится в официальном заявлении 1+1 media.

Ранее нардеп Александр Дубинский сообщил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях телеканала “1+1” в Киеве. Позже в спецслужбе подтвердили эту информацию, умолчав о причинах следственных действий. Сам Дубинский и журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводятся обыски, связали их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука”.

В свою очередь в 1+1 media заявили, что им неизвестны причины проведения обысков, но связали их с деятельностью программы “Гроші”.

“Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в “1+1 медиа”. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа “Гроші” является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности”, — подчеркнули журналисты.

По мнению журналистов, такие “визиты” — “полное нарушение журналистской неприкосновенности и давление на независимые СМИ”. Они обратились к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию.

“Гроші” — это спецпроект социальных расследований телеканала “1+1”, посвященных разоблачению взяточников, расследованию экономических злоупотреблений и мошеннических схем.

Александр Дубинский — бывший журналист и нардеп 9 созыва — ранее работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения ушел на “1+1”. В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований “1+1”. В 2014 году – ведущим программы “Гроші”. С 2012 года на канале “1+1” начала выходить программа “Українські сенсації” под его руководством.

Журналисты Bihus.info узнали, что народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями. За последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Депутат объяснял свое состояние “талантом” телеведущего, стоимость имущества его семьи – около 2,5 миллиона долларов.

Также Александр Дубинский в ответ на расследование о его 24 квартирах, 70 сотках земли, 2 домах и 17 автомобилях обвинил журналиста Дениса Бигуса в “заказухе” .