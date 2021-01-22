1+1 забанил украиноязычный Youtube-канал «Geek Journal»: в Сети запустили флешмоб

Соучредитель и ведущий Youtube-канала "Geek Journal" Алексей Коваленко, более известный под псевдонимом Тайлер Андерсон сообщил, что канал вскоре будет заблокирован из-за правила "трех страйков".

#Буквы разобрались, кто и почему заблокировал популярный канал.

Наступление на свободу слова

“Geek Journal” появился на видеохостинге Youtube пять лет назад. Авторы канала публиковали украиноязычные видео фильмы и сериалы. Канал входит в топ-10 украиноязычных каналов с наибольшим количеством платных подписок на международной платформе Patreon.

Накануне в Facebook канала появилось сообщение о том, что ООО “1+1 Интернет” пожаловалось на некоторые видео “Geek Journal”. Поэтому Youtube прислал владельцам три страйка – предупреждение. После трех страйков платформа заблокирует канал.

Дело в том, что 1+1 пожаловался на незаконное использование их контента, в том числе “ТСН”, сериал “Школа” и “Черный ворон”. Спорный контент изъяли.

На своей личной Facebook-странице Коваленко, он же Андерсон заявил, что 28 января канал будет окончательно заблокирован. Мужчина заявил, что действия 1+1 – это наступление на свободу слова.

Жалобы от медиахолдинга он связывает с критикой сериалов 1+1 в недавних видеороликах. Также Андерсон отметил, что жалобы стали еще чаще после выхода видео под названием “История падения 1+1. Как потерять все за 30 лет?”. Этот видеоролик уже удален после жалоб.

По его словам, канал не нарушал политику Youtube, ведь действовал согласно правилам “добросовестного использования” (“fair use”). Использование чужого видеоконтента в пределах обсуждения видеопродукта разрешается. Интересно, что известные кино- и медиакорпорации не реагировали на использование их контента на канале, даже когда обзоры были критическими.

Блогер отметил, что жалобы от 1+1 подавались в ручном режиме путем просмотра и изыскания спорного контента в роликах многолетней давности.

Ведущий и основатель канала в отчаянии, ведь спасти свой канал вряд ли сможет. Он отметил, что 1+1 имеет большее влияние на Youtube. Поэтому Коваленко создал новый канал и приглашает подписчиков к просмотру новых видео.

#SaveGeekJournal

Сотни тысяч сторонников канала не остались в стороне. Именно поэтому в социальных сетях начался глобальный флешмоб с хэштегом #SaveGeekJournal.

Пользователи эмоционально требуют, чтобы 1+1 прекратил давление на украиноязычный Youtube-канал. В тысячах публикаций украинцы обозначают 1+1 и ждут объяснений.

Реакция “плюсов”

Хотели реакцию? Получайте. 22 января 1+1 media сделала заявление “относительно защиты авторского контента в интернете”. В сообщении говорится, что 1+1 media выступает за защиту авторского права и борьбу с незаконным использованием контента медиахолдинга на всех площадках.

Блокировкой пиратского контента в Интернете занимается сервис SUDUM, который в 1+1 называют собственной разработкой.

“Использование контента 1+1 media, как и других медиагрупп, обозревателями или блогерами в интернете разрешено только при предварительных договоренностей с правообладателями. Любое копирование, трансляция или распространение контента без такого разрешения является незаконной и расценивается как пиратство. Принцип fair use, на который ссылается автор вышеупомянутого канала, нельзя применить к каналам с монетизацией и, в частности, к заблокированным видео, поскольку они содержат рекламную интеграцию”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что Geek Journal не обратился за разрешением на использование контента 1+1, поэтому получил жалобы.

В то же время в компании заявляют, что сотрудничают с другими видеоблогерами, с которыми не возникает спорных моментов относительно использования контента.

“В свою очередь, Группа 1+1 media открыта к диалогу с авторами канала Geek Journal и приглашает команду на встречу с целью ознакомления с правилами использования авторского контента на YouTube и обсуждения сложившейся ситуации”, – заявили в 1+1.

31 декабря 2020 года Камень-Каширский отдел полиции ГУ НП в Волынской области открыл уголовное производство против исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк. Отмечается, что производство открыли по заявлению главы общественной организации “Журналисты против коррупции” Сергея Кота.