В Ирпене (Киевская область) разоблачили сеть подкупа избирателей, которую организовал командир одного из факультетов Национального университета государственной фискальной службы Украины.

Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел Украины.

“Полиция предупредила фальсификацию выборов в городе Ирпень. Установлено, что по указанию командира, которое он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно на один из участков города Ирпень, и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии”, – сказано в сообщении.

Стоимость одного голоса составляла более 1,5 тыс. гривен.

26-летнему командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению круга лиц (а именно должностных лиц вуза), причастных к организации подкупа избирателей.