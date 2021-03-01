1 марта в мире отмечают День борьбы с дискриминацией, Всемирный день гражданской обороны и Международный день иммунитета.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1360 – король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии – одним из величайших поэтов Англии.

1498 – Васко да Гама приплыл к Мозамбика.

1565 – в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет город мало 4000 человек.

1780 – Пенсильвания стала первым штатом, который запретил рабство.

1869 – Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическая сходство.

1872 – решением Конгресса США в Елоустоуни основан первый в мире национальный парк.

1881 – в Петербурге народники убили царя Александра II.

1912 – в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом с самолета в полете (высота 460 м).

1918 – войска УНР освободили Киев от большевиков.

1928 – в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F.

1930 – в СССР по состоянию на этот день закрыты 6715 церквей, часть из них разрушена, многие “служителей культа” сосланы или расстреляны.

1943 – Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.

1947 – начал свою деятельность Международный валютный фонд.

1966 – советская автоматическая межпланетная станция “Венера-3” впервые в мире достигла поверхности планеты Венеры.

1976 – парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным.

1988 – компания Apple Computer анонсировала выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh.

1991 – шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачева).

1995 – в ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия.

1998 – вступило в силу соглашение “о партнерстве и сотрудничестве” между Европейской Союзом и Украиной.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память святых двенадцати мучеников, а также праведной Мариамны.

Приметы погоды:

сильный ветер – будут осадки и потепление;

густой туман – лето будет ненастным;

паводок – ждите нашествия грызунов и насекомых летом;

вороны громко каркают – скоро похолодает.

1 марта именины у Павла, Порфирия, Феодула, Самуила и Ильи.