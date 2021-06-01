Щороку у перший день літа світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. В Україні цей день почали відзначати з 1 червня 1998 року.

Про це розповідають #Букви.

Історія свята:

Вважається, що рішення про заснування свята було прийнято на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок у Парижі у 1949 році, адже багато дітей залишилися без батьків та домівок під час Другої Світової війни.

Вперше Міжнародний день захисту дітей почали відзначати у 1950-му році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.

Символ свята

Це прапор зеленого кольору, на якому зображена наша планета, довкола котрої розташовані дитячі фігурки різних рас і національностей.

Свято в Україні

У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, за якою кожна держава зобов’язана поважати та підтримувати право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, забезпечувати їй повноцінне дозвілля та відпочинок.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з Указом президента від 30 травня 1998 року.

Зазвичай 1 червня дітям влаштовують різні розважальні заходи: концерти, виставки, екскурсії і тому подібне.

Крім того, 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини.