1 декабря мир отмечает День Антарктиды, Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день невролога, День без искусства.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День работников прокуратуры, в США, Великобритании – Щедрый вторник, в США – День рождественских огней, День поедания красных яблок, День гражданского воздушного патруля, День Розы Парк, в Казахстане – День первого президента, в Португалии – День Независимости, в Узбекистане – День Каракалпакской языка, в Панаме – День учителя, в Исландии – День самоуправления, в ЦАР – День республики, в Чаде – День свободы и демократии, в Коста-Рике – День расформирования Вооруженных сил, в Румынии – День национального единения.

Этот день в истории:

1408 – татарский хан Едигей осадил Москву.

1783 – первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом. Над Парижем пролетел французский физик Шарль.

1822 – В Вене состоялся музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа, будущего венгерского композитора (1811-1886).

1835 – надругована первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена.

1863 – на 5-м заседании представителей первых футбольных команд Англии принято решение запретить футболистам бегать по полю с мячом в руках.

1891 – американец Джеймс Нейсмит придумал баскетбол.

1913 – на заводах Форда (США) ввели непрерывную сборочную линию (конвейер), из которого через каждые 2:00 38 минут стал сходить автомобиль.

1934 – в Ленинграде коммунист Николаев застрелил лидера местной коммунистической организации Сергея Кирова. Обстоятельства преступления до сих пор остаются невыясненными, но Сталин использовал его для организации в СССР “Большого террора” (только в украинском ССР в декабря 1934 года расстреляли 28 выдающихся личностей, в том числе известных писателей).

1955 – начало движения против расовой сегрегации в США. В городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией. В результате массовых акций протеста Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегации в общественном транспорте.

1958 – французскую колонию Убанги-Шари провозгласили Центральноафриканской Республикой.

1959 – 12 стран (Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР и США) подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.

1988 – впервые отмечен Всемирный день борьбы со СПИДом.

1990 – под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией.

1991 – Более 90% процентов из 32-х миллионов граждан Украины, 1 декабря 1991 приняли участие во Всеукраинском референдуме, высказались за независимость своей страны. Одновременно с референдумом проводились и выборы Президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук, в недалеком прошлом секретарь ЦК Компартии Украины. За него проголосовали более 61% избирателей.

2013 – в ответ на попытку силового разгона евромайдан миллионная демонстрация в Киеве, начало революции достоинства.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память святых мучеников Романа и Платона, пострадавших за веру в IV в.

Платон был братом святого Антиоха – они родились в семье христиан и получили хорошее воспитание, после чего начали проповедовать христианство почти с самой юности. В частности, Платон очень часто встречался с язычниками. Это происходило во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к сторонникам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.

Народные приметы:

Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Дует сильный ветер – зимой будет много метелей и вьюг.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень изменчивой.

Если на защелке ржавчина появилась – жди ненастья в ближайшее время.

Круги вокруг луны – к морозу.

Что нельзя сегодня делать:

Не стоит ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

Нельзя злиться.

Именины у Платона, Романа и Николая.