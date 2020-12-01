Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День работников прокуратуры, в США, Великобритании – Щедрый вторник, в США – День рождественских огней, День поедания красных яблок, День гражданского воздушного патруля, День Розы Парк, в Казахстане – День первого президента, в Португалии – День Независимости, в Узбекистане – День Каракалпакской языка, в Панаме – День учителя, в Исландии – День самоуправления, в ЦАР – День республики, в Чаде – День свободы и демократии, в Коста-Рике – День расформирования Вооруженных сил, в Румынии – День национального единения.
Этот день в истории:
1408 – татарский хан Едигей осадил Москву.
1783 – первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом. Над Парижем пролетел французский физик Шарль.
1822 – В Вене состоялся музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа, будущего венгерского композитора (1811-1886).
1835 – надругована первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена.
1863 – на 5-м заседании представителей первых футбольных команд Англии принято решение запретить футболистам бегать по полю с мячом в руках.
1891 – американец Джеймс Нейсмит придумал баскетбол.
1913 – на заводах Форда (США) ввели непрерывную сборочную линию (конвейер), из которого через каждые 2:00 38 минут стал сходить автомобиль.
1934 – в Ленинграде коммунист Николаев застрелил лидера местной коммунистической организации Сергея Кирова. Обстоятельства преступления до сих пор остаются невыясненными, но Сталин использовал его для организации в СССР “Большого террора” (только в украинском ССР в декабря 1934 года расстреляли 28 выдающихся личностей, в том числе известных писателей).
1955 – начало движения против расовой сегрегации в США. В городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией. В результате массовых акций протеста Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегации в общественном транспорте.
1958 – французскую колонию Убанги-Шари провозгласили Центральноафриканской Республикой.
1959 – 12 стран (Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР и США) подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.
1988 – впервые отмечен Всемирный день борьбы со СПИДом.
1990 – под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией.
1991 – Более 90% процентов из 32-х миллионов граждан Украины, 1 декабря 1991 приняли участие во Всеукраинском референдуме, высказались за независимость своей страны. Одновременно с референдумом проводились и выборы Президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук, в недалеком прошлом секретарь ЦК Компартии Украины. За него проголосовали более 61% избирателей.
2013 – в ответ на попытку силового разгона евромайдан миллионная демонстрация в Киеве, начало революции достоинства.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь чтит память святых мучеников Романа и Платона, пострадавших за веру в IV в.
Платон был братом святого Антиоха – они родились в семье христиан и получили хорошее воспитание, после чего начали проповедовать христианство почти с самой юности. В частности, Платон очень часто встречался с язычниками. Это происходило во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к сторонникам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.
Народные приметы:
- Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
- Дует сильный ветер – зимой будет много метелей и вьюг.
- Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень изменчивой.
- Если на защелке ржавчина появилась – жди ненастья в ближайшее время.
- Круги вокруг луны – к морозу.
Что нельзя сегодня делать:
Не стоит ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.
Нельзя злиться.
Именины у Платона, Романа и Николая.