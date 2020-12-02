Covid-19 Украина

обновлено 02.12.2020 в 07:02

Всего:

745123 (+0)

Болеют:

377403 (+0)

Выздоровели:

355172 (+0)

Умерло:

12548 (+0)

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1 декабря в Украине зафиксировано 13 141 случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксировано 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 - из них заболели 744 ребенка и 579 медработников.

Среда, 2 декабря 2020, 08:27

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1447 человек; летальных случаев – 169; выздоровели – 13882 человека.

Осуществлен тестирований за сутки – 67 626 (в том числе методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 758 264 человека;
  • выздоровели – 369 054 человека;
  • летальных исходов – 12 717;
  • проведения ПЦР-тестов – 4607034.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 74012 случаев;
  • Винницкая область – 17 715 случаев;
  • Волынская область – 24 791 случай;
  • Днепропетровская область – 40 148 случаев;
  • Донецкая область – 23752 случаи;
  • Житомирская область – 30 233 случая;
  • Закарпатская область – 23 646 случаев;
  • Запорожская область – 32 555 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;
  • Киевская область – 39503 случаи;
  • Кировоградская область – 5506 случаев;
  • Луганская область – 6467 случаев;
  • Львовская область – 47 477 случаев;
  • Николаевская область – 19 448 случаев;
  • Одесская область – 46 985 случаев;
  • Полтавская область – 23 291 случай;
  • Ровенская область – 31 798 случаев;
  • Сумская область – 30 354 случая;
  • Тернопольская область – 28 375 случаев;
  • Харьковская область – 56 361 случай;
  • Херсонская область – 10 659 случаев;
  • Хмельницкая область – 30 228 случаев;
  • Черкасская область – 24 046 случаев;
  • Черновицкая область – 34 150 случаев;
  • Черниговская область – 19 218 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

  • По состоянию на 30 ноября в Украине подтверждено почти 12,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Теги: COVID, Коронавирус

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