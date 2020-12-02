1 декабря в Украине зафиксировано 13 141 случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1447 человек; летальных случаев – 169; выздоровели – 13882 человека.
Осуществлен тестирований за сутки – 67 626 (в том числе методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 758 264 человека;
- выздоровели – 369 054 человека;
- летальных исходов – 12 717;
- проведения ПЦР-тестов – 4607034.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 74012 случаев;
- Винницкая область – 17 715 случаев;
- Волынская область – 24 791 случай;
- Днепропетровская область – 40 148 случаев;
- Донецкая область – 23752 случаи;
- Житомирская область – 30 233 случая;
- Закарпатская область – 23 646 случаев;
- Запорожская область – 32 555 случаев;
- Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;
- Киевская область – 39503 случаи;
- Кировоградская область – 5506 случаев;
- Луганская область – 6467 случаев;
- Львовская область – 47 477 случаев;
- Николаевская область – 19 448 случаев;
- Одесская область – 46 985 случаев;
- Полтавская область – 23 291 случай;
- Ровенская область – 31 798 случаев;
- Сумская область – 30 354 случая;
- Тернопольская область – 28 375 случаев;
- Харьковская область – 56 361 случай;
- Херсонская область – 10 659 случаев;
- Хмельницкая область – 30 228 случаев;
- Черкасская область – 24 046 случаев;
- Черновицкая область – 34 150 случаев;
- Черниговская область – 19 218 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
- По состоянию на 30 ноября в Украине подтверждено почти 12,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.