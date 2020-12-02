1 декабря в Украине зафиксировано 13 141 случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксировано 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 - из них заболели 744 ребенка и 579 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1447 человек; летальных случаев – 169; выздоровели – 13882 человека.

Осуществлен тестирований за сутки – 67 626 (в том числе методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 758 264 человека;

выздоровели – 369 054 человека;

летальных исходов – 12 717;

проведения ПЦР-тестов – 4607034.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 74012 случаев;

Винницкая область – 17 715 случаев;

Волынская область – 24 791 случай;

Днепропетровская область – 40 148 случаев;

Донецкая область – 23752 случаи;

Житомирская область – 30 233 случая;

Закарпатская область – 23 646 случаев;

Запорожская область – 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;

Киевская область – 39503 случаи;

Кировоградская область – 5506 случаев;

Луганская область – 6467 случаев;

Львовская область – 47 477 случаев;

Николаевская область – 19 448 случаев;

Одесская область – 46 985 случаев;

Полтавская область – 23 291 случай;

Ровенская область – 31 798 случаев;

Сумская область – 30 354 случая;

Тернопольская область – 28 375 случаев;

Харьковская область – 56 361 случай;

Херсонская область – 10 659 случаев;

Хмельницкая область – 30 228 случаев;

Черкасская область – 24 046 случаев;

Черновицкая область – 34 150 случаев;

Черниговская область – 19 218 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.