Об этом рассказывают #Буквы.

1652 — началась битва под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под предводительством Мартына Калиновского. Битва завершилась победой союзников.

1831 — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли.

1935 — в Великобритании ввели номерные знаки для автомобилей и обязательную сдачу экзаменов на водительские права.

1961 — сингл Элвиса Пресли “Surrender” вышел на первую строчку британского хит-парада.

1964 — группа The Beatles выпустила сингл “Sweet Georgia Brown”/”Take Out Some Insurance On Me Baby.”

1969 — в Канаде на радио и телевидении запретили рекламу табачных изделий.

1990 — на экраны США вышел фильм “Вспомнить все” с участием Арнольда Шварценеггера.

1990 — в Вашингтоне президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о прекращении производства химического оружия и сокращения ее арсеналов.

Какой церковный праздник?

В этот день православные христиане чтят преподобного Иоанна Угличского. Праздник также называют: “Иван”, “Ранние льны”, “Оберег нивы”.

Иван Угличский был Вологодским князем, сыном князя Андрея Васильевича и внуком Василия Темного. Его, его брата и отца посадили в тюрьму, все они, кроме Ивана умерли. А сам Иван провел в тюрьме 32 года, в это время он молился за своих угнетателей, а перед смертью принял монашество.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя мусорить;

Нельзя заниматься физическим трудом;

Нельзя ссориться с близкими;

Нельзя давать людям хлеб и соль;

Что можно делать:

Нужно посадить на огороде цветную капусту, фасоль, тыкву.

Нужно заниматься домашними делами.

Народные приметы:

В этот день идет дождь – весь месяц будет сухим.

если цветы сильно пахнут или петухи громко кукарекают – к осадкам.

если в это время сильные росы – то будет хороший урожай.

если утром туман, то будет много грибов.

Именины 1 июня празднуют Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий.