С 1 июня в Украине начнут действовать ограничения для грузовых машин весом от 24 тонн, касающиеся движения по дорогам государственного значения в дневное время при температуре выше +28.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

“С 1 июня 2020 года в дневное время суток применяются ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн”, – говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются на грузовые машины, которые перевозят опасные, быстропортящиеся грузы, а также животных и птицу. Также не будут распространяться ограничения на грузовые автомобили, передвижение которых связано с ликвидацией или предотвращением последствий чрезвычайных ситуаций.

Грузовые автомобили в дневное время смогут останавливаться на временных стоянках. Таких по стране будет 982.

Контролировать выполнение требований Кабмина будут подразделения Нацполиции и Укртрансбезопасности.