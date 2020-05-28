Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.
“С 1 июня 2020 года в дневное время суток применяются ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн”, – говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на грузовые машины, которые перевозят опасные, быстропортящиеся грузы, а также животных и птицу. Также не будут распространяться ограничения на грузовые автомобили, передвижение которых связано с ликвидацией или предотвращением последствий чрезвычайных ситуаций.
Грузовые автомобили в дневное время смогут останавливаться на временных стоянках. Таких по стране будет 982.
Контролировать выполнение требований Кабмина будут подразделения Нацполиции и Укртрансбезопасности.
- Ранее “Укравтодор” анонсировал создание онлайн-карты для отслеживания состояния дорожного покрытия.