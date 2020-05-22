Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему в столице с 1 июня не будут открывать бассейны, несмотря на рекомендацию МОЗ.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Кличко отметил, что решение об открытии бассейнов должно приниматься конкретно по ситуации в городе, учитывая особенности введения адаптивного карантина.

“Мы принимаем решения, учитывая рекомендации экспертов. На очередном этапе послабления мы разрешили открыть пляжи… Но бассейны, сауны, джакузи – место риска. Там на небольшой площади, в закрытом помещении контактирует большое количество людей, и в нынешней эпидемиологической ситуации высоки шансы инфицирования”, – пояснил политик.

На видео с 18-й минуты

Он напомнил, что работу спортзалов и фитнес-центров в Киеве можно будет возобновить с 1 июня.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вопрос открытия бассейнов пока на паузе из-за высокого риска заражения коронавирусом.