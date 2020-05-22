Об этом он рассказал в ходе брифинга.
Кличко отметил, что решение об открытии бассейнов должно приниматься конкретно по ситуации в городе, учитывая особенности введения адаптивного карантина.
“Мы принимаем решения, учитывая рекомендации экспертов. На очередном этапе послабления мы разрешили открыть пляжи… Но бассейны, сауны, джакузи – место риска. Там на небольшой площади, в закрытом помещении контактирует большое количество людей, и в нынешней эпидемиологической ситуации высоки шансы инфицирования”, – пояснил политик.
На видео с 18-й минуты
Он напомнил, что работу спортзалов и фитнес-центров в Киеве можно будет возобновить с 1 июня.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вопрос открытия бассейнов пока на паузе из-за высокого риска заражения коронавирусом.
- В Украине зафиксировано 20 148 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За сутки обнаружено 442 новых случая.