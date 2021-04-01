Сегодня, 1 апреля, в мире отмечают Международный день смеха и Международный день птиц.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

527 – начало правления римского императора Юстиниана I.

1778 – Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара – $.

1875 – английская газета “Таймс” первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды.

1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Кокрейн.

1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1906 – подписана Международная конвенция по охране птиц. Отмечается Международный день птиц.

1919 – Аскания-Нова объявлена ​​государственным заповедником.

1924 – Адольф Гитлер осужден на пять лет заключения за Пивной путч.

1937 – Бирма отделилась от Индии.

1976 – Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.

1979 – по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

1981 – в СССР впервые введено летнее время.

1991 – произошел распад Организации Варшавского договора.

2009 – Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

Какой сегодня церковный праздник:

По религиозным календарем сегодня верующие чтят память мученика Хрисанфа, мученицы Дарьи и с ними, праведной Софии, князя Слуцкого.

Приметы погоды:

Если в ночь на 1 апреля небо облачное, то в ближайшее время похолодание уже не будет;

Если на рассвете видно звезды, то стоит готовиться к морозам;

Если у водоемов слышно грохот воды, то лето будет урожайным;

Если птицы летают низко, то стоит готовиться к осадков.

Именины празднуют владельцы таких имен: Иннокентий, Клавдий, Дарья, София, Марианна, Дмитрий, Дарья, Макар, Дарья.