Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
527 – начало правления римского императора Юстиниана I.
1778 – Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара – $.
1875 – английская газета “Таймс” первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды.
1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Кокрейн.
1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
1906 – подписана Международная конвенция по охране птиц. Отмечается Международный день птиц.
1919 – Аскания-Нова объявлена государственным заповедником.
1924 – Адольф Гитлер осужден на пять лет заключения за Пивной путч.
1937 – Бирма отделилась от Индии.
1976 – Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.
1979 – по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.
1981 – в СССР впервые введено летнее время.
1991 – произошел распад Организации Варшавского договора.
2009 – Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
Какой сегодня церковный праздник:
По религиозным календарем сегодня верующие чтят память мученика Хрисанфа, мученицы Дарьи и с ними, праведной Софии, князя Слуцкого.
Приметы погоды:
Если в ночь на 1 апреля небо облачное, то в ближайшее время похолодание уже не будет;
Если на рассвете видно звезды, то стоит готовиться к морозам;
Если у водоемов слышно грохот воды, то лето будет урожайным;
Если птицы летают низко, то стоит готовиться к осадков.
Именины празднуют владельцы таких имен: Иннокентий, Клавдий, Дарья, София, Марианна, Дмитрий, Дарья, Макар, Дарья.