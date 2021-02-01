1 февраля мир отмечает День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, стартует Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, Международный день белого вина "Фурминт".

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1411 – заключение Торунского мирного договора, завершившего Великой войне (1409-1411).

1587 – подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

1673 – немецкий ученый Готфрид Лейбниц продемонстрировал сконструированную им суммирующую “арифметическую машину».

1709 – команда британского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо.

1884 – вышло в свет первое издание Oxford English Dictionary (Оксфордский словарь английского языка)

1893 – Томас Эдисон создал в Нью-Джерси первую в мире киностудию “Черная Мария».

1907 – в одной из берлинских газет появилась статья, в которой славу создания кино предписано немецком фотографу Складановский, что вызвало волну возмущения у французов (однако Складановский создал свой киноаппарат одновременно (1895) и независимо от братьев Люмьер).

1922 – Политбюро ЦК КП (б) У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.

1930 – газета “Таймс” опубликовала первый в мире кроссворд.

1930 – постановление ЦИК и СНК СССР “О мерах по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Начало массовой коллективизации.

1951 – состоялось третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, что стало первым ядерным взрывом, который был показан по телевидению.

1992 – российско-американская декларация о завершении “холодной войны”.

1994 – вступила в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающий введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

2003 – при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл “Колумбия”. Погибли все 7 членов экипажа.

2004 – отмена смертной казни в Великобритании.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память Святого Макария. В народе считали целителем.

Что нельзя сегодня делать:

В этот день нельзя трудно работать, потому что так можно провести весь год.

Не стоит стричься.

Нельзя ругаться.

Народные приметы на 1 февраля:

Если 1 февраля сильный мороз, то лето будет теплым.

Звездное небо предвещало холода и позднюю весну.

Ясный день – весна придет рано.

Метет снег – метели придут на Масленицу.

Если 1 февраля будут тепло, первая половина лета будет дождливой.

День ангела отмечают: Федор, Макар, Савва, Антон, Арсений, Ефросинья, Григорий, Марк, Феодосия