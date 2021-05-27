Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що перший мільйон отримала Еббігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.
Цікаво, що учасниками лотереї можуть бути й неповнолітні американці, але для них підготували інший приз – стипендію на навчання у коледжі. Першим переможцем у цій лотереї став підліток Джозеф Костелло з району Дейтон.
Congrats, Joseph! You just won a full-ride college scholarship! If you’re between 12 and 17 years-old and had at least one dose of the vaccine, you could be next! Sign up at https://t.co/ZmJ8iKoSlV! pic.twitter.com/StHlWewhW5
— Mike DeWine (@MikeDeWine) May 27, 2021
Ще чотирьох вакцинованих переможців, які претендують стати мільйонерами, оголошуватимуть щосереди протягом наступних чотирьох тижнів. За таким же графіком розіграють і решту стипендій для навчання у коледжах.
- 25 травня влада Польщі оголосила про запуск лотереї задля збільшення темпів імунізації населення. Кожен двотисячний учасник лотереї виграє 500 злотих (3745 гривень). Крім того, двоє учасників виграють мільйон злотих (майже 7,5 млн гривень) та гібридний автомобіль.