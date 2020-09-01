Во вторник, 1 сентября, в Украине отмечают День знаний, который в этом году пройдет в довольно необычном формате.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

День знаний сегодня отмечают в Украине, Армении, России, Беларуси, Молдове, Казахстане, Литве, Латвии и Киргизии.

В Словакии сегодня День Конституции.

В Узбекистане – День Независимости.

1 сентября – День знаний

Этот праздник отмечался со времен СССР, с 1984 года. На сегодняшний день – это государственный праздник. Как правило, если 1 сентября приходится на воскресение, то ее проводят в понедельник – уже 2 сентября.

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества и так далее.

1 сентября ученики и их родители дарят учителям цветы, поздравляют с началом учебного года.

Православные праздники 1 сентября

В церкви 1 сентября почитается память трех мучеников Газских – Агапия, Тимофея и Феклы, пострадавших за веру примерно в 304-306 гг. В юности Тимофей начал изучать Священное писание, а благодаря дару красноречия, стал проповедником. Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христовой веры, и Тимофей также был пойман. Его обвинили в преступлениях, совершенных против языческих богов, и подвергли пыткам. Однако Тимофей не отрекся от веры, не признал своей вины, а, наоборот, продолжал проповедовать и говорить о любви к Богу и людям.

После этого его приговорили к сожжению.

В том же городе пострадали Фекла и Агапий, которых язычники отдали на растерзание диким животным. Оба мученика также были обвинены язычниками в лживости и неправильности того, что они проповедовали, не захотели подчиняться и поклоняться языческим богам.

Также 1 сентября связывают с личностью Андрея Стратилата, который пострадал за веру во Христа.

Приметы на Феклы Свекольницы

1 сентября созревал свекла, и, по приметам, если урожай был богатым, то радовались все, ведь на основе свеклы можно было приготовить большое количество блюд, и к тому же, он не только прекрасно хранился в кладовых, но и обладал уникальным составом по количеству витаминов и минералов. Интересно, что листья свеклы знахари рекомендовали прикладывать к воспаленным глазам, а при зубной боли надо было подержать во рту корни свеклы.

Принято заканчивать все хозяйственные и торговые сделки.

Крестьяне 1 сентября начинали ломать и мять лен, мочить коноплю.

Начинались посиделки, когда женщины по вечерам собирались в домах, где разговаривали и занимались какой-либо работой.

Долгое время сохранялась традиция в этот день сажать мальчиков на лошадей, когда им исполняется 4 года –так приучают ребенка к работе и взрослой жизни.

Сон с 31 августа на 1 сентября вещий. Он несет вам благополучие и радость. Если сновидения, приснилось днем 1 сентября и до вечера не сбудется, то не стоит ждать его выполнения в будущем. О том, что вам приснилось в этот период, рассказывать никому нельзя. Если ребенок рассказал вам свой сон, сохраните его от всех в тайне.

Приметы:

Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

Месяц рогами вверх – к хорошей погоде.

Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

Утром туман – к снежной зиме.

Если из орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.

Что нельзя делать:

Категорически запрещается обсуждать чужие проблемы, да и своими делиться тоже не стоит. Считается, что это может привести к масштабным финансовым проблемам.

Нельзя откладывать решение важных дел. Если планируется запуск нового проекта, смена работы, поездка – лучше не переносить это на другой день. Упустив возможность, обрести ее вновь будет непросто.

Тем, кто собирается в путешествие, не рекомендуется чинить обувь и одежду. В противном случае поездка или сорвётся, или окажется неудачной.

1 сентября: этот день в истории

1712 — Миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, раскрывающее секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию производства фарфора.

1827 — В России введен запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения.

1858 — Первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.

1887 — Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки.

1897 — В Бостоне открылось метро.

1951 — В Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.

1971 — Катар провозгласил себя независимым государством.

1985 — Американско-французская экспедиция на глубине около 4000 м обнаружила обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера “Титаник”.

2001 — на Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.

Именинники 1 сентября

1996 — Зендая, американская актриса, певица, танцовщица и модель.