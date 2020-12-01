10-11 декабря 2020 года состоится самое масштабное образовательное событие в Украине - The 5th International Forum "NewEdu 2020: Tech Future in Focus»! Форум впервые пройдет в виртуальном формате!

Цель мероприятия – создание пространства нового мышления среди образовательного сообщества на основе глобальных вызовов общества, современных принципов осмысления будущего и местных технологических трендов.

В течение двух дней форума участники события смогут ознакомиться с ведущими идеями и тенденциями в мировой образовательной сфере, а также узнать от наших зарубежных спикеров, как COVID-19 повлиял на образование в разных странах.

На различных ивентах посетители получат ответы на вопросы по внедрению современных технологий в обучение и развитие мягких навыков; “Прокачают” собственные скилзы с тренером от компании Google и узнают о рецептах успешной жизни и эффективной работы от экспертов. Международный форум будет включать в себя: дискуссионные панели, тематические круглые столы, нетворкинг, презентации от партнеров, онлайн-выставку компаний-партнеров.

Спикерами форума станут известные эксперты и деятели образования из Украины и из-за рубежа (Финляндии, Дании, Литвы, США, Израиля, Эстонии, Швейцарии и др).

Участники The 5th International Forum “NewEdu 2020: Tech Future in Focus” – преподаватели учебных заведений разных уровней, родители, тренеры неформального образования из разных городов и областей нашей страны.

“NewEdu” – это уникальная возможность объединить усилия для дальнейшего развития. Если вы работаете в системе образования и хотите прокачать свои навыки, пообщаться с коллегами, освоить новейшие международные практики и современные технологии, приобщиться к международным проектам – регистрируйтесь прямо сейчас!

Подробнее о NewEdu и регистрации читайте на сайте newedu.it-kharkov.net.

Форум состоится 10-11 декабря 2020 году в онлайн-формате.

За подробной информацией обращайтесь:

[email protected]

Татьяна Левченко

+38 (050) 680-68-16, +38 (093) 827-19-74