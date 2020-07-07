Приключенческие гонки, или их еще называют мультигонка или adventure race, это многопрофильный командный вид спорта включающий в себя ориентирование на местности (в основном труднопроходимые дикие территории).

Основные дисциплины в приключенческих гонках – это трекинг с ориентированием с помощью карт, езда на велосипеде, сплавы на байдарках, хотя гонки могут включать в себя множество других дисциплин, в частности скалолазание, спуски в пещеры, катание на лошадях, катание на лыжах и сплав на горных реках.

Этот спорт не является массовым, например марафонский бег или трейлранинг, поскольку только сильнейшие спортсмены могут выдержать испытание которое длится более 24 часов без сна и отдыха.

Обычно расстоянии испытываемых команды во время гонки превышают 100 км. Это спорт для людей сильны не только телом, но и духом.

IF-race – это одни из самых длинных (32 часа) и насыщенных гонки в Украине.

4 типа передвижения на дистанции: бег, вело, байдарки, катамаран и 6 различных технических этапов, включая даже веревочный альпинпарк.

Организаторы также предлагают короткие 10-часовые дистанции для людей, которые хотят познакомиться с этим видом спорта. Для них инструкторы покажут, как правильно пользоваться веревками, как проходить технические этапы, а также предоставляют все альп-снаряжение.

Детали относительно гонки можно узнать на официальном сайте race.if.ua или на официальной Фейсбук-странице.