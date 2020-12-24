Covid-19 Украина

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«10,5% это все-таки не 93%»: Социолог обвинил Офис Зеленского в манипуляции данными

Фонд "Демократические инициативы" им. И. Кучерива обвинил Офис президента в манипулировании их социологическими данными. В частности, инициативу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" положительно оценили 10,5 % респондентов, а не 93 %, как заявили в ОПУ.

Четверг, 24 декабря 2020, 13:25

Об этом заявил профессор НаУКМА, научный директор фонда “Демократические инициативы” Алексей Гарань на своей странице в Facebook.

“23 декабря коммуникационщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую “новость”: “Президентская инициатива “Большая стройка” стала главным позитивным событием 2020 года”. Мол, “согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93 %)”, – говорится в сообщении.

Гарань отметил, что на самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3 % опрошенных. А вот уже из этих 11,3 % положительно ее оценили 93 %.

“Нехитрая математика дает: 11,3 % х 93 % = 10,5 %. Но новость пошла гулять по Интернет-сайтах и соцсетях. Реальное мнение граждан, как показывает наш опрос, другое – положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по задумке должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогам воспринимается негативно”, – пояснил он.

По словам директора фонда “Демократические инициативы”, это тревожный знак, потому что таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого Зеленского.

“Мол, все хорошо: заболеваемость падает, а народная любовь растет. Президент страны, ведущей войну с путинским режимом, не имеет права верить в сказки ближайшего окружения”, – добавил он.

Гарань также призвал людей, которые отвечают за коммуникацию и информирование президента, научиться правильно пользоваться данными социологии для принятия важных государственных решений.

“И напоследок, все же, или честно напишите, что 93 % от 11 % всех опрошенных это всего лишь 10,5 %, или хотя бы снимите эту новость. Впереди Рождество и Новый год, а не 1 апреля”, – подчеркнул он.

  • Ранее Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а впоследствии сообщила, что таким образом “потроллила” пользователей Сети.
  • Кроме того,  пресс-служба назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну. А в октябре сотрудники пресс-службы Зеленского допустили ошибку в официальном Facebook-аккаунте Офиса Президента, назвав Латвию Литвой. Тогда Владимир Зеленский осуществлял визит в Латвию.
Теги: Велике будівництво Зеленського, Владимир Зеленский, Офис Президента, Демократичні ініціативи, опитування

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