Сегодня, 10 апреля, в мире празднуют День братьев и сестер и Международный день движения сопротивления.

#Буквы собрали информацию о том, чем примечателен этот день в истории.

День братьев и сестер

10 апреля 1998 года в США впервые отпраздновали День братьев и сестер. В этот день принято звонить своим братьям и сестрам, дарить подарки, встречаться с семьей, проводить досуг с родственниками.

С тех пор праздник стал популярным во всем мире благодаря очередному напоминанию о важности и ценности родственных связей.

Международный день движения сопротивления

Этот день посвящают всем тем, кто противостоял фашистам во время Второй мировой войны. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто сражался против фашисткой Германии в тех странах, которые были оккупированы войсками Третьего рейха.

Наиболее распространено движение сопротивление было в Италии, Польше, Югославии, Болгарии, Франции, а также в странах, которые в тот момент были членами Советского союза (СССР).

Как правило, участники движения сопротивления проводили антифашистскую агитацию и пропаганда, печатали подпольную литературу, организовывали забастовки, собирали разведданные для армий антифашистской коалиции, вели партизанскую войну.

День памяти Преподобного Илариона

10 апреля православные христиане вспоминают о Преподобном Иларионе, который служил Богу с ранее юности и много лет провел в одиночестве, постигая благодать Христа. При жизни он был игуменом Пеликитского монастыря.

Иларион также известен тем, что в 754 году, когда военачальник Лахондракон ворвался в храм Пеликитского монастыря и приказал его сжечь, Илларион внезапно оказался среди икон, пытаясь защитить их от пожара, но погиб.

Народные приметы

В народе говорили, что, если в этот день, 10 апреля, пойдет дождь – стоит ждать хорошего урожая.

Длительный и глухой гром во время дождя – признак последующий дождливых дней.

Также принято было наблюдать за птицами. Если сороки сидят не верхушках деревьев, значит скоро холода закончатся.

10 апреля – день в истории

1864 – во Львове начал работу профессиональный украинский театр “Русская беседа”.

1944 – освобождение Одессы от фашистской оккупации во время Одесской операции.

1972 – подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

1979 – полетел в космос первый космонавт Болгарии – Георгий Иванов.

Кто из знаменитостей родился 10 апреля

1838 – Фрэнк Стивен Болдуин – американский изобретатель арифмометра и калькулятора.

1847 – Джозеф Пулитцер – американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.

1863 – Поль-Луи-Туссен Эру – французский инженер-химик, который изобрел способы электролиза алюминия и электрической выплавки стали.

1952 – Стивен Сигал – американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств (“В осаде”).

1979 – Софи Эллис-Бекстор – британская певица и композитор.

1980 – Чарли Анна – английский актер (“Меч короля Артура”).

1981 – Майкл Питт – американский актер (“Мечтатели”).