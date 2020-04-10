#Буквы собрали информацию о том, чем примечателен этот день в истории.
День братьев и сестер
10 апреля 1998 года в США впервые отпраздновали День братьев и сестер. В этот день принято звонить своим братьям и сестрам, дарить подарки, встречаться с семьей, проводить досуг с родственниками.
С тех пор праздник стал популярным во всем мире благодаря очередному напоминанию о важности и ценности родственных связей.
Международный день движения сопротивления
Этот день посвящают всем тем, кто противостоял фашистам во время Второй мировой войны. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто сражался против фашисткой Германии в тех странах, которые были оккупированы войсками Третьего рейха.
Наиболее распространено движение сопротивление было в Италии, Польше, Югославии, Болгарии, Франции, а также в странах, которые в тот момент были членами Советского союза (СССР).
Как правило, участники движения сопротивления проводили антифашистскую агитацию и пропаганда, печатали подпольную литературу, организовывали забастовки, собирали разведданные для армий антифашистской коалиции, вели партизанскую войну.
День памяти Преподобного Илариона
10 апреля православные христиане вспоминают о Преподобном Иларионе, который служил Богу с ранее юности и много лет провел в одиночестве, постигая благодать Христа. При жизни он был игуменом Пеликитского монастыря.
Иларион также известен тем, что в 754 году, когда военачальник Лахондракон ворвался в храм Пеликитского монастыря и приказал его сжечь, Илларион внезапно оказался среди икон, пытаясь защитить их от пожара, но погиб.
Народные приметы
В народе говорили, что, если в этот день, 10 апреля, пойдет дождь – стоит ждать хорошего урожая.
Длительный и глухой гром во время дождя – признак последующий дождливых дней.
Также принято было наблюдать за птицами. Если сороки сидят не верхушках деревьев, значит скоро холода закончатся.
10 апреля – день в истории
1864 – во Львове начал работу профессиональный украинский театр “Русская беседа”.
1944 – освобождение Одессы от фашистской оккупации во время Одесской операции.
1972 – подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.
1979 – полетел в космос первый космонавт Болгарии – Георгий Иванов.
Кто из знаменитостей родился 10 апреля
1838 – Фрэнк Стивен Болдуин – американский изобретатель арифмометра и калькулятора.
1847 – Джозеф Пулитцер – американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.
1863 – Поль-Луи-Туссен Эру – французский инженер-химик, который изобрел способы электролиза алюминия и электрической выплавки стали.
1952 – Стивен Сигал – американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств (“В осаде”).
1979 – Софи Эллис-Бекстор – британская певица и композитор.
1980 – Чарли Анна – английский актер (“Меч короля Артура”).
1981 – Майкл Питт – американский актер (“Мечтатели”).