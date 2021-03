Об этом рассказывают #Буквы.

Кроме того, 10 марта в разных странах отмечают: в Украине – помине Тараса Шевченко, Польши- День мужчин, Азербайджане – День Национального театра, в Лаосе – День учителя, Греции – День инженера, Болгарии – День памяти жертв Холокоста, в Мьянме – день начала сухого сезона, Тибете – день восстания, США – Хоте-мацури в городе Сиогама, день борьбы с ВИЧ/СПИДом среди женщин и девочек.

Этот день в истории:

1535 – испанские мореплаватели открыли Галапагосские острова.

1801 – в Британии начато первая перепись населения.

1862 – в США вошли в оборот первые бумажные деньги.

1865 – в Перемышле состоялось первое публичное исполнение песни “Ще не вмерла Украина”.

1876 ​​- Александр Грэхем Белл сделал первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you ( “Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть”).

1878 – в Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

1893 – Берег Слоновой Кости стал французской колонией.

1905 – поражением России закончилась Мукденское битва, самая масштабная боевая операция, которая проходила до Первой мировой войны.

1906 – в Британии открыта линия Бейкерлу (Bakerloo) Лондонского метрополитена.

1910 – в Китае запрещено рабство.

1910 – первые ночные полеты совершил француз Эмиль Обрен на моноплане “Блерио”.

1943 – немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибыл в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки.

1943 – начались работы по созданию ядерного оружия в СССР.

1976 – полька Кристина Хойновская начала первое женское кругосветное одиночное плавание.

1990 – появилась первая в Киеве приход УАПЦ. Благодаря этнолог Лидии Орел ей предоставили церковь святого архистратига Михаила в Музее народной архитектуры и быта Украины.

1992 – Украина принята в Североатлантический Совет сотрудничества. Начало существования оркестра Почетного караула Президентского полка Украины.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память Тарасия, архиепископа Константинопольского. Он выступал как защитник слабых и обездоленных.

Приметы:

выпал снег – перед Пасхой неделя будет дождливым и холодным;

розкаркалися вороны – лето будет дождливым;

грачи вьют гнезда – скоро установится теплая погода.

Именины у Тараса, Евгения, Александра, Николая, Федора и Антона.