Событие состоится онлайн в пределах цикла встреч “Киносереда”.
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Вместе с Юлией поговорим о следующем:
- которые существуют кинофестивале, в чем их особенности и как попасть в программу;
- как построить успешную фестивальную стратегию для фильма, и почему это важно;
- как получить максимум пользы от участия в фестивале на различных этапах производства фильма – от проекту до готовой ленты;
- как изменилась фестивальная индустрия под влиянием пандемии COVID-19.
Модератор – режиссер и продюсер Максим Наконечный.
Участие в событии бесплатное. Во время мастер-класса вы сможете задать Юлии вопрос лично – в режиме вебинара. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться: https://kinosereda.com.ua/view.php?id=4.
О спикерку:
Юлия Синькевич – украинский кинодиячка, експродюсерка Одесского международного кинофестиваля, членкиня наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии; членкиня Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), Украинская оскаровского комитета (с 2019). Лауреат Премии Women In Arts (2020). Юлия является сопродюсеркою документального фильма “Родные” (2016) и продюсером полнометражного игрового фильма “Леся Украинка. Опушка”, премьера которого запланирована на 2022.
Блиц-интервью с Юлией Синькевич:
“Киносереда” – это образовательный проект, основанный в 2016 году общественной организацией “Современное украинское кино” СУК “. Проект направлен на знакомство зрителей и зрительниц со всех уголков Украины и из-за границы с современным украинским кино и его создателями через мастер-классы, кинопоказы, публичные разговоры. “Киносереда” способствует развитию и поддерживает украинских молодых художников, погружаются в киноиндустрию.
Сайт проекта: https://kinosereda.com.ua/
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