10 марта в 19:00 приглашаем вас на мастер-класс продюсера Юлии Синькевич "Фестивальна стратегія вашого фільму".

Событие состоится онлайн в пределах цикла встреч “Киносереда”.

Трансляцию украинской ищите на нашей facebook-странице.

Синхронный перевод на английский— на ютуб-канале.

Вместе с Юлией поговорим о следующем:

которые существуют кинофестивале, в чем их особенности и как попасть в программу;

как построить успешную фестивальную стратегию для фильма, и почему это важно;

как получить максимум пользы от участия в фестивале на различных этапах производства фильма – от проекту до готовой ленты;

как изменилась фестивальная индустрия под влиянием пандемии COVID-19.

Модератор – режиссер и продюсер Максим Наконечный.

Участие в событии бесплатное. Во время мастер-класса вы сможете задать Юлии вопрос лично – в режиме вебинара. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться: https://kinosereda.com.ua/view.php?id=4.

О спикерку:

Юлия Синькевич – украинский кинодиячка, експродюсерка Одесского международного кинофестиваля, членкиня наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии; членкиня Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), Украинская оскаровского комитета (с 2019). Лауреат Премии Women In Arts (2020). Юлия является сопродюсеркою документального фильма “Родные” (2016) и продюсером полнометражного игрового фильма “Леся Украинка. Опушка”, премьера которого запланирована на 2022.

Блиц-интервью с Юлией Синькевич:

“Киносереда” – это образовательный проект, основанный в 2016 году общественной организацией “Современное украинское кино” СУК “. Проект направлен на знакомство зрителей и зрительниц со всех уголков Украины и из-за границы с современным украинским кино и его создателями через мастер-классы, кинопоказы, публичные разговоры. “Киносереда” способствует развитию и поддерживает украинских молодых художников, погружаются в киноиндустрию.

Сайт проекта: https://kinosereda.com.ua/

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