Про це розповідають #Буквы.

На Мальдивах – День рыбака, в Намибии – женский день, в США – День лагера, в Таиланде – День Конституции, в КНР – День референдума о государственной независимости, в Венесуэле – День Военно-воздушных сил, в Кирибати – День прав человека и мира .

Этот день в истории:

1520 – священник Мартин Лютер публично сжег папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви.

1637 – казацкие войска под руководством Павла Бута потерпели поражение от поляков возле городка Боровица.

1684 – Эдмонд Галлей зачитал на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения.

1768 – в Великобритании основано Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании.

1817 – Миссисипи стал 20-м штатом США. Его название в переводе с языка индейцев означает “Большая река”. Другие названия – “Штат магнолии” и “Штат гостеприимства”.

1901 – в Стокгольме вручены первые Нобелевские премии.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (10 декабря отмечается как День прав человека).

1949 – в ходе масштабной кампании устранения квалифицированных украинских работников из академических учреждений в обвинении “за антисоветскую деятельность” арестован историка, археографа Ярослава Дашкевича. К 19.01.1950 из Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника под предлогом “сокращения должностей” было уволено около 20 библиотечных специалистов. Формальным поводом для репрессий стало убийство Я. Галана.

1953 – вышел 1-й номер журнала “Плейбой”.

1960 – началось строительство нефтепровода “Дружба”.

1981 – американский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалов. Позже недугов получил название “синдром приобретенного иммунодефицита” (СПИД).

1999 – Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память чудотворца подвижника Романа Антиохийского. 10 декабря также отмечается праздник в честь одного из самых почитаемых в православии образов – иконы Пресвятой Богородицы, именуемой “Знамение”.

Что сегодня нельзя делать:

Нельзя вязать и шить. Также не следует впускать в дом старых, бедных и немощных. Есть поверье, что тогда сразу после их прихода начнутся бедность и болезни.

Приметы на 10 декабря:

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, взлетает вниз – к потеплению.

Багровая заря – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – к морозу.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Иакова, Дмитрия и Андрея.