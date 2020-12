В этом году организаторы получили рекордное количество заявок за все 9 лет существования Ukrainian IT Awards – 182 заявки из 106 IT-компаний! В финал попали 33 заявки, а имена победителей мы узнаем уже 10 декабря в 19:30 в формате реального времени! Приглашаем вас к просмотру Ukrainian IT Awards 2020 – ссылка на трансляцию вы найдете в день события на официальной Facebook-странице мероприятия.

В этом году мы разыскивали лучших из лучших в 11 индивидуальных и командных номинациях:

Software Engineering

Quality Assurance

Management

IT-education

Infrastructure & DevOps

Design

Product Management

Business Analysis

Software Architecture

Innovation Research of the Year

Impact of the Year

Звездные ведущие с Teлебачення Торонто – Майкл Щур и Александра Гюнтер – с радостью объявят имена победителей. А музыкальное сопровождение от Dj Daria Kolomiec придаст празднику неповторимого звучания.

Победители получат призы от партнеров конкурса. В этом году это будут сертификаты от Kyiv Mohyla Business School. Сертификат действует в течение года, программы на выбор для победителей следующие:

Менеджмент: основные умения управленца

Управление проэктам

Экономическое мышление. новые парадигмы

Эмоциональная компетентность: составляющие продуктивного взаимодействия

Стратегический маркетинг для ТОП-ов.

Также подарки для участников подготовила и команда Creative Quarter:

сертификат на free space – Hot Desk plan (12 месяцев) для победителей;

сертификат на free space – Hot Desk plan (6 месяцев) для финалистов.

Ukrainian IT Awards в 2012 году основала компания SoftServe — одна из крупнейших сервисных ИТ-компаний Украины. В 2017 году соорганизатором конкурса стала Асоціація “ІТ Ukraine”, которая в 2020 стала его основным организатором. Компании SoftServe, EPAM, Ubisoft и Intellias выступают партнерами номинаций. В этом году конкурс проходит при поддержке Міністерства цифрової трансформації України.

Независимым консультантом по проверке правильности подсчета голосов выступает PwC в Україні.

Design&Development партнер конкурса — компания sense IT.

Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурса — Creative Quarter.

Локация-партнер — PMHUB.

HR-партнер — Work.ua.

Медиа-партнери: журнал «Бізнес», #Bykvu.com.

Информационные партнеры:

Lviv ІТ Cluster, Kharkiv IT-cluster, IT Dnipro Community, Kyiv IT Cluster, IT cluster Івано-Франківськ, IT Association Vinnytsia, Тернопільський ІТ Кластер, European Business Association, American Chamber of Commerce, 1991 Open Data Incubator, Unit.City, Radartech, BazaIT, Startup Kyiv, IHub, Art of Business Analysis, Project Management Institute, ITVDN, CyberBionic Systematics, LAMPOVOE IT, Wtech, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA), IT Network, Happy Monday, Cherkasy IT Cluster, Rivne IT cluster, Business Analysis Community, International Institute of Business Analysis, ЛУН, flatfy, Projector.