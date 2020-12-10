Сегодня, 10 декабря, по решению Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается Всемирный день футбола. У этого вида спорта миллионы поклонников по всему миру.

#Буквы рассказывают о самых гола современности.

История возникновения футбола

Точно неизвестно, когда именно появилась эта игра.

Первое упоминание о футболе как “об игре в мяч ногами” историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает “толкать ногой”. Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму.

В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта игра называлась “битва за мяч”.

И вообще у многих древних народов мира было множество похожих игр на современный футбол.

Интересные факты о футболе

Киевская команда “Динамо” – самый титулованный футбольный клуб за всю историю СССР.

Львовская футбольная команда “Карпаты” – единственный в истории клуб, не игравший в высшей лиге, который завоевал Кубок СССР.

Ватикан – одна из восьми международно признанных государств, чья сборная не является членом ФИФА.

В Украине футбол появился в 18 веке. Эту игру привезли англичане в Одессу.

Официальным первым матчем по футболу в Украине считают игру во Львове между львовянами и командой из Кракова. Она произошла 14 июля 1894. Победила команда Львова.

Самые известные голы в истории футбола

Бразильской голкипер Роджерио Сени забил 131 гол, а его 100-й гол был забит прямым ударом со штрафного против Коринтианса. Сене сыграл 1234 матчей.

Голкипер Тулузы Али Ахамада на последних минутах матча забил свой гол. Он выполнил прыжок назад, но не ловил мяч в руки, а перевел его головой в ворота.

Легендарный Марадона. Его признали лучшим футболистом XX века. Один из самых известных его голов – “рука бога”.

А этот мяч признан лучшим за всю историю чемпионатов мира, его называют “голом столетия”:

Удар через себя, удар через себя в падении, удар ножниц. Подборка.

Подборка лучших голов десятилетия с 2010 по 2019 годы.