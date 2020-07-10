#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
10 июля на Багамских островах отмечают День независимости, в Мавритании – День армии, в Монголии – День государственного флага, в Японии – День натто.
Православные праздники 10 июля
Православные верующие сегодня чтят память преподобного Сампсона Странноприимца. Он был врачом, целителем и чудотворцем. Он родился в богатой римской семьи, но жил скромно – после смерти родителей раздал все свое имущество, а рабов отпустил на волю. У него было доброе сердце, поэтому лечил он в основном бесплатно. Однажды он исцелил от тяжелой болезни императора. Правитель хотел щедро отблагодарить врача, но тот попросил построить взамен приют для бедных и немощных, своеобразный прообраз современного хосписа. Там он до конца своей жизни занимался больными.
В народе Сампсона называли Сеногноем. В древности на это время приходился сезон заготовки сена, но иногда случалось, что начинались затяжные дожди, и сено начинало чернеть и гнить. Если пойдет дождь, то непогода будет на протяжении семи недель – до бабьего лета. Также наблюдали: если даже старая кошка начинает играть – к дождю; молодой кот заигрывает с курами или вылезает высоко на дерево – также перед непогодой. Если кот свернулся в клубочек и лапками закрыл мордочку – похолодает, а когда умывается, долго полизывая лапку – к сухой и пригожей погоде.
Приметы на Сампсона Странноприимца: что нельзя делать
- Если в этот день погода ясная, то в ближайшие семь недель тоже будет солнечно.
- Если на Сампсона дождь, то идти ему до самого бабьего лета.
- Если конский щавель “плачет” (на листьях появились липкие капельки), то будет дождь.
- Если звездчатка с утра не раскроет свои лепестки – к вечеру пойдет дождь.
- Радуга поперек реки – к ясной погоде.
- Пчелы стали злыми – к засухе.
- Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.
Что нельзя делать 10 июля:
- Обманывать человека, даже если “во благо”. В крайнем случае лучше промолчать.
- Подбирать на улице монеты.
- Подолгу смотреться в зеркало.
- Стирать вещи красного цвета.
10 июля: этот день в истории
1040 — согласно легенде, в этот день леди Годива проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные потомки установили в городе памятник леди Годиве и отмечают этот день как праздник.
1547 — во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет, дуэли продолжались столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли.
1609 — немецкие католические князья создали Католическую лигу для борьбы с Реформацией.
1796 — выдающийся немецкий математик Карл Фридрих Гаусс открыл, что любое натуральное число может быть представлено как сумма не более чем трех треугольных чисел и сделал знаменитую запись в своем дневнике: “Heureka! num= Δ + Δ + Δ.”
1847 — в США прибыли 35 первых китайских эмигрантов.
1873 — после бурной ссоры в Брюсселе смертельно пьяный Поль Верлен выстрелил в Артюра Рембо, легко ранив того в запястье.
1950 — в Англии отменены военные ограничения на торговлю мылом.
1956 — палата лордов британского парламента наложила вето на закон об отмене смертной казни в Англии.
1964 — вышел в свет альбом группы The Beatles “A Hard Day’s Night”, с которого началась массовая битломания.
1981 — в военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды.
1995 — Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.
2002 – Ватикан выступил с заявлением, что семь женщин-священников, возведенных в сан в Австрии месяц назад, должны признать всю нелепость этой церемонии. Церемонию проводил не признанный папским престолом аргентинский епископ Ромул Браши.
Именинники 10 июля
1509 — Жан Кальвин, швейцарский богослов, религиозный реформатор, основатель кальвинизма.
1775 – Петр Прокопович, выдающийся украинский пчеловод, основоположник рационального пчеловодства.
1871 — Марсель Пруст, французский писатель-новеллист, критик, философ.
1895 — Карл Орф, немецкий композитор, музыкальный педагог.
1938 –Михаил Воронин, украинский дизайнер и предприниматель, производитель классической одежды.
1957 – Юрий Стоянов, российский и советский актер, комик, участник дуэта “Городок” и ведущий одноименной телепрограммы.
1982 – Влад Яма, популярный украинский танцовщик.
Поздравления с Днем ангела принимают Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Самсон, Серапион, Юрий, Амелия, Антон, Филипп.