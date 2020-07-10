В пятницу, 10 июля, православные верующие вспоминают о святом Самсоне, который был целителем и чудотворцем. Говорили, что если в этот день пойдет дождь, то непогода будет на протяжении семи недель – до бабьего лета.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

10 июля на Багамских островах отмечают День независимости, в Мавритании – День армии, в Монголии – День государственного флага, в Японии – День натто.

Православные праздники 10 июля

Православные верующие сегодня чтят память преподобного Сампсона Странноприимца. Он был врачом, целителем и чудотворцем. Он родился в богатой римской семьи, но жил скромно – после смерти родителей раздал все свое имущество, а рабов отпустил на волю. У него было доброе сердце, поэтому лечил он в основном бесплатно. Однажды он исцелил от тяжелой болезни императора. Правитель хотел щедро отблагодарить врача, но тот попросил построить взамен приют для бедных и немощных, своеобразный прообраз современного хосписа. Там он до конца своей жизни занимался больными.

В народе Сампсона называли Сеногноем. В древности на это время приходился сезон заготовки сена, но иногда случалось, что начинались затяжные дожди, и сено начинало чернеть и гнить. Если пойдет дождь, то непогода будет на протяжении семи недель – до бабьего лета. Также наблюдали: если даже старая кошка начинает играть – к дождю; молодой кот заигрывает с курами или вылезает высоко на дерево – также перед непогодой. Если кот свернулся в клубочек и лапками закрыл мордочку – похолодает, а когда умывается, долго полизывая лапку – к сухой и пригожей погоде.

Приметы на Сампсона Странноприимца: что нельзя делать

Если в этот день погода ясная, то в ближайшие семь недель тоже будет солнечно.

Если на Сампсона дождь, то идти ему до самого бабьего лета.

Если конский щавель “плачет” (на листьях появились липкие капельки), то будет дождь.

Если звездчатка с утра не раскроет свои лепестки – к вечеру пойдет дождь.

Радуга поперек реки – к ясной погоде.

Пчелы стали злыми – к засухе.

Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.

Что нельзя делать 10 июля:

Обманывать человека, даже если “во благо”. В крайнем случае лучше промолчать.

Подбирать на улице монеты.

Подолгу смотреться в зеркало.

Стирать вещи красного цвета.

10 июля: этот день в истории

1040 — согласно легенде, в этот день леди Годива проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные потомки установили в городе памятник леди Годиве и отмечают этот день как праздник.

1547 — во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет, дуэли продолжались столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли.

1609 — немецкие католические князья создали Католическую лигу для борьбы с Реформацией.

1796 — выдающийся немецкий математик Карл Фридрих Гаусс открыл, что любое натуральное число может быть представлено как сумма не более чем трех треугольных чисел и сделал знаменитую запись в своем дневнике: “Heureka! num= Δ + Δ + Δ.”

1847 — в США прибыли 35 первых китайских эмигрантов.

1873 — после бурной ссоры в Брюсселе смертельно пьяный Поль Верлен выстрелил в Артюра Рембо, легко ранив того в запястье.

1950 — в Англии отменены военные ограничения на торговлю мылом.

1956 — палата лордов британского парламента наложила вето на закон об отмене смертной казни в Англии.

1964 — вышел в свет альбом группы The Beatles “A Hard Day’s Night”, с которого началась массовая битломания.

1981 — в военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды.

1995 — Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.

2002 – Ватикан выступил с заявлением, что семь женщин-священников, возведенных в сан в Австрии месяц назад, должны признать всю нелепость этой церемонии. Церемонию проводил не признанный папским престолом аргентинский епископ Ромул Браши.

Именинники 10 июля

1509 — Жан Кальвин, швейцарский богослов, религиозный реформатор, основатель кальвинизма.

1775 – Петр Прокопович, выдающийся украинский пчеловод, основоположник рационального пчеловодства.

1871 — Марсель Пруст, французский писатель-новеллист, критик, философ.

1895 — Карл Орф, немецкий композитор, музыкальный педагог.

1938 –Михаил Воронин, украинский дизайнер и предприниматель, производитель классической одежды.

1957 – Юрий Стоянов, российский и советский актер, комик, участник дуэта “Городок” и ведущий одноименной телепрограммы.

1982 – Влад Яма, популярный украинский танцовщик.

Поздравления с Днем ангела принимают Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Самсон, Серапион, Юрий, Амелия, Антон, Филипп.