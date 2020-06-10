В среду, 10 июня, в мире отмечают День модерна, а также День геральдики. Наши предки верили, что по росе в этот день можно определить – какой будет погода до конца недели.

#Буквы собрали интересные факты о событиях 10 июня.

10 июня в Иордании отмечают День арабской армии, в Молдавии – День пограничника, в Португалии – День Португалии, а в Японии – День часов.

Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day)

Этот праздник отмечают ежегодно 10 июня. Он создан для пропаганды искусства высокого стиля модерн в архитектуре, живописи, поэзии, музыке и т.д., а также сохранения его наследия.

Идея первого Международного дня модерна в 2013 году пришла из Венгрии, где он прошел в Музее прикладного искусства по инициативе журнала Szecessziós Magazin. С тех пор ежегодный День Модерна проходит при поддержке европейского движения Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) и Art Nouveau European Route (Барселона). Датой его проведения выбрано 10 июня, так как в этот день скончались два выдающихся представителя этого стиля: Антонио Гауди и Эден Лехнер.

Также этот праздник называют День ар-нуво.

Координированием мероприятий, посвященных Всемирному дню модерна, в Европе занимаются Art Nouveau European Route в Барселоне и Reseau Art Nouveau Network в Брюсселе.

Международный день геральдики

Этот праздник посвящен исторической дисциплине, которая занимается изучением гербов и всем, что с ними связано. Впервые его отмечали в 2013 году.

Дата 10 июня была выбрана для празднования Междугородного дня геральдики потому, что в этот день в 1128 году король Англии Генрих I Боклерк посвятил своего будущего зятя Жоффруа V Платагенета в рыцари и пожаловал ему щит с изображением шести золотых львов на лазурном фоне. Именно этот щит некоторые специалисты в области геральдики считают одним из первых в истории полноценных гербов, хотя другие и подвергают сомнениям эту теорию.

Православные праздники 10 июня

В православной церкви в этот день почитают память Святого Никиты Халкидонского, который известен как исповедник. Он отличался милосердием и всегда старался помогать малоимущим людям. За преданность Христовой вере Никита-исповедник был арестован, подвергнут многочисленным мучениям и отправлен в ссылку, где скончался в IX веке. В народе же его прозвали гусятником и стали молиться для того чтобы заручиться поддержкой в защите от диких птиц, часто крадущих гусей со двора.

Приметы 10 июня: что нельзя делать

10 июня зацветает поздняя черная и белая малина, калина, производится повторный посев редиса. Также в этот день допускается высаживать в открытый грунт перец, помидоры, баклажаны, патиссоны, кабачки, дыню, капусту, огурцы. Осуществляют второй полив деревьев. Также в этот период обращали внимание на природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода, к ухудшению погоды.

Радуга после дождя скоро пропадает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.

Ведро над нивой – к скорой спелости хлебов.

Если колодезный журавль начал скрипеть, то погода скоро переменится.

Роса на колосьях с утра – на доброе колошение.

Если над лесом синеет воздух – будет тепло.

Тихий день Никиты-гусятника предвещает хороший урожай.

Если много муравьев на муравейнике – погода будет хорошая.

10 июня: этот день в истории

404 — изгнание из Константинополя Иоанна Златоуста.

1610 — первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).

1652 — Джон Халл (John Hull) открыл первый монетный двор в Америке.

1793 – в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.

1809 — Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

1846 — шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.

1909 – впервые в мире использован сигнал SOS.

1935 — основано сообщество “Анонимные Алкоголики”.

1943 — американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретенную венгром Ласло Биро.

1990 — рейс 5390 British Airways: во время полета на самолете BAC-111 вылетело стекло со стороны капитана. Его вытянуло наружу. Второй пилот смог совершить благополучную посадку в Саутгемптоне. Несмотря на 21 минуту вне кабины, капитан выжил.

1996 — корпорация “Интел” выпустила процессор Pentium II.

Именинники 10 июня

1637 — Жак Маркетт, французский священник, миссионер, первооткрыватель Великих Озер.

1729 — Александр Бибиков, российский государственный и военный деятель, генерал-аншеф.

1844 — Карл Хагенбек, немецкий предприниматель, основатель зоопарка Хагенбека в Гамбурге.

1865 — Фредерик Кук, американский исследователь, заявлявший, что он первым в мире достиг Северного полюса.

1895 – Хэтти Макдэниел, американская киноактриса, ставшая первым из темнокожих артистов обладателем “Оскара” (в 1940 г. за роль в фильме “Унесннные ветром”).

1921 — принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

1964 1964 — Венсан Перес, французский актер (фильмы “Индокитай”, “Королева Марго” и др.).

Поздравления с днем ангела 10 июня принимают Евтихия, Еликонида, Елладия, Игнат (Игнатий), Никита.