В Беларуси продолжается общенациональная забастовка. Уже 10-й день в столице и регионах проходят акции протеста с требованием отставки президента Александра Лукашенко.

#Буквы собрали информацию, что сейчас происходит в Беларуси.

Забастовки

Белорусское радио

Сегодня, 18 августа, работники Белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке.

Они заявили, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные, пока государственные СМИ Беларуси не начнут объективно освещать события в стране. На данный момент текст обращения подписали 23 человека.

Белтелерадиокомпания

Работники государственной телерадиокомпании объявили, что забастовка будет проходить ежедневно с 9:00 до 18:00.

“Вчера руководство поступило подло с операторами: позвали их на разговор, люди сломались, поехали работать. При этой власти снимать честные новости тут не будут. Вчера мне звонили корреспонденты АТН, предлагали ехать снимать Окрестина, больницы. Сегодня утром подошли с потухшим взглядом: им не разрешили снимать. Поэтому мы будем тут стоять до победы”, — отметил режиссер Вячеслав.

Требование к руководству признать недействительными результаты выборов, освободить всех политзаключенных и отменить цензуру на утро 18 августа подписало около 300 работников Белтелерадиокомпании.

Предприятие “Беларуськалий”

Горняки “Беларуськалия” начали забастовку в понедельник, 17 августа. Среди их требований – отставка Александра Лукашенко и проведение новых президентских выборов в Беларуси.

На данный момент все шахты “Беларуськалия” в Солигорске перестали выдавать калийную руду.

По словам одного из участников забастовки, полное прекращение работы “Беларуськалия” – теперь только вопрос времени. Он также добавил, что горняки рассматривают другие формы протеста. Одно из них – ежедневные митинги в центре города.

На забастовку также вышли сахарные заводы в Жабинке и Городее.

Читатели сообщают, что сахарные заводы в Жабинке и Городее вышли на забастовку. pic.twitter.com/YEnEzoTK4B — TUT.BY (@tutby) August 18, 2020

Также забастовки продолжаются на Минском тракторном заводе, на Минской ТЭЦ-4, Минском автомобильном заводе, заводе ATLANT и других предприятиях.

Отставки

Белорусский дипломат, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило подал в отставку. Он стал вторым дипломатом, который поддержал протесты – до этого в отставку ушел посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Бушило ушел в отставку после того, как публично поддержал протесты в Беларуси – 16 августа он запостил в Facebook фотографию с марша свободы в Минске.

Также свою гражданскую позицию выразил и посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он записал видеообращение, в котором осудил действия ОМОНа по отношению к мирным митингующим и поддержал протесты.

Следователь Следственного комитета Беларуси также подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца.

В Instagram появилась фотография его удостоверения и рапорт об увольнении.

“Сограждане боритесь до победного конца, изгоним диктатора и беззаконность вместе с ним!” – написал он.

Лукашенко наградил силовиков медалями

Лукашенко после разгона митингующих издал указ о награждении сотрудников Министерства внутренних дел.

В 25-страничном указе перечислены правоохранители с различными функциями: от преподавателей Академии МВД и следователей до водителей автозаков и ОМОНовцев.

В частности, Лукашенко наградил заместителя командующего внутренними войсками полковника Хазалбека Атабекова медалью за безупречную службу I степени. Отмечается, что внутренние войска вместе с ОМОНом участвовали в жестоком разгоне демонстрантов 9-12 августа.

Также среди награжденных – трое водителей автозаков и 9 сотрудников следственных изоляторов по всей Беларуси. Но они – работники районных следственных изоляторов, надзирателей с Окрестина среди них нет.

Кроме того, награждены 8 работников отряда специального назначения (ОМОН) из Минска и других городов Беларуси.

Тихановская в день рождения мужа попросила белорусов не сдаваться

Светлана Тихановская выпустила новое обращение к белорусам в день рождения своего мужа Сергея Тихановского.

Она передала белорусам слова Сергея Тихановского и попросила их продолжать выходить на протесты и не сдаваться.

“Мой муж Сергей Тихановский просит, чтоб я передала вам его слова: он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтоб вы не сидели, а сделали всё, чтоб жить в стране для жизни”, — подчеркнула Тихановская.

Предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел навестил в больнице избитых демонстрантов

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, посетил больницу скорой медпомощи Минска.

Отмечается, что часть пациентов больницы — люди, получившие травмы во время акций протеста, прошедших в начале минувшей недели. Среди них как участники митингов, так и случайные люди. В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

“Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом!” — пожелал пострадавшим митрополит Павел.

Тихановская может вернуться в Беларусь в ближайшее время

Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская сообщила о том, что может вернуться в страну в ближайшее время.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова также отметила, что изначально она не собиралась уезжать из Минска.

Реакция международного сообщества

Депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон грата.

“Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании к новым и свободным выборам под наблюдением независимых наблюдателей”, – заявили депутаты “Европейской народной партии” (EPP), “Прогрессивного альянса социалистов и демократов” (S&D), партий “Зеленые – Европейский свободный альянс” (Greens/EFA), “Восстанавливая Европу” (Renew Europe) и “Европейские консерваторы и реформисты” (ECR).

Британия также не признает результатов президентских выборов в Беларуси.

“Мир с ужасом наблюдал за насилием, к которому прибегли белорусские власти для подавления мирных протестов, которые произошли после фальсифицированных президентских выборов. Великобритания не соглашается с результатами”, – говорится в заявлении МИД страны.

МИД Украины впервые в истории вызвал своего посла в Беларуси в Киев

“Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска”, –заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр напомнил, что в прошлую пятницу официальный Минск передал задержанных “вагнеровцев” в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

“Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях”, – пояснил Кулеба.

Он заверил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.