Об этом он сообщил в Twitter.

“Только что я имел честь подписать очень сильный исполнительный приказ о защите американских памятников, мемориалов и статуй. Длительные тюремные сроки за эти беззаконные действия против нашей Великой Страны!” – написал он.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020