Президент США Дональд Трамп 27 июня подписал распоряжение об ужесточении ответственности за порчу памятников, статуй и мемориалов.

Об этом он сообщил в Twitter.

“Только что я имел честь подписать очень сильный исполнительный приказ о защите американских памятников, мемориалов и статуй. Длительные тюремные сроки за эти беззаконные действия против нашей Великой Страны!” – написал он.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

В сообщении NBC News сказано, что приказ Трампа ужесточает нормы существующего федерального закона, предусматривающего до 10 лет тюремного заключения за надругательство над памятниками.

“Отдельные лица и организации имеют право мирно выступать за демонтаж или строительство любого памятника. Но ни один человек или группа людей не имеют права повреждать, портить или сносить любой памятник с применением силы”, – сказано в тексте приказа.

Также в распоряжении предусмотрена возможность лишать федерального финансирования государственные и местные правоохранительные органы, которые “не в состоянии защитить памятники, мемориалы и статуи”.

Как известно, американцы, принимающие участие в массовых акциях протеста против расизма, нередко уничтожали памятники историческим личностям, которые, по их мнению, были причастны к расовой дискриминации или угнетению темнокожего населения Америки.

Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.