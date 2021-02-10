10 февраля в мире отмечают День рождения утюга, Международный день борьбы с эпилепсией и Всемирный день зернобобовых культур.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1789 – закон Йозефа II ликвидировал барщину в Галичине, Буковине, австрийской части части Волыни.

1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.

1940 – в Кракове состоялась конференция ОУН, на которой был создан Революционный Провод ОУН. Окончательный раскол ОУН на ОУН (м) и ОУН (б).

1942 – вручен первый “золотой диск” (от компании грамзаписи “Виктор” Гленн Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo).

1972 – ВВС запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы “Wings” Give Ireland Back to the Irish ( “Отдайте Ирландию ирландцам”).

1992 – на экраны США вышел фильм “Основной инстинкт”.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

1995 – во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире.

Какой сегодня церковный праздник:

10 февраля в православной церкви отмечается день памяти Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова.

Народные приметы

сильный ветер – лето будет дождливым и холодным;

лес стал черным – будет оттепель;

на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.

Что нельзя делать

Нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.

Нельзя ругаться, скандалить и принимать плохие слова.

День ангела отмечают: Ефим, Георгий, Ефрем, Исаак, Владимир, Яков, Палладий, Юрий.