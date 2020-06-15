Уже 10 областей Украины и Киев не готовы к дальнейшему ослаблению карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По информации Минздрава, к ослаблению карантина пока еще не готовы Киев, Волынская, Винницкая, Закарпатская, Житомирская, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Черновицкая, Тернопольская, а также Черниговская области.

Уточняется, что все эти регионы на данный момент не соответствуют требуемым показателям инцидентности. В частности, в Киеве на 100 тысяч населения зафиксировано 16,38 активных случаев коронавируса при допустимом количестве в 12.

При этом все данные области соответствует требуемым показателям по количеству выполняемых тестов на 100 тысяч населения, а также показателям необходимого количество свободных мест в больницах.

Информация по временно оккупированным Россией полуострову Крым отсутствует.