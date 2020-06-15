Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По информации Минздрава, к ослаблению карантина пока еще не готовы Киев, Волынская, Винницкая, Закарпатская, Житомирская, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Черновицкая, Тернопольская, а также Черниговская области.
Уточняется, что все эти регионы на данный момент не соответствуют требуемым показателям инцидентности. В частности, в Киеве на 100 тысяч населения зафиксировано 16,38 активных случаев коронавируса при допустимом количестве в 12.
При этом все данные области соответствует требуемым показателям по количеству выполняемых тестов на 100 тысяч населения, а также показателям необходимого количество свободных мест в больницах.
Информация по временно оккупированным Россией полуострову Крым отсутствует.
- По состоянию на 15 июня, в мире число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 7 млн 997 тыс. 060 человек.
- По состоянию на 14 июня Киев и десять областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных ограничений.