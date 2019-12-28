В ходе сегодняшнего заседания аграрного комитета был определено, что в рамках функционирования рынка, максимальная концентрация земли в одни руки составит 10 тысяч гектар.

Об этом сказал после заседания комитета его глава Николай Сольский, сообщает корреспондент #Букв.

Ранее речь шла о концентрации 200 гектаров земли в одни руки.

“Установлено ограничение, и рекомендовано Верховной Раде принять законопроект с ограничениями о максимальной площади сельскохозяйственных земель не больше 10 тысяч гектар в одни руки”, – пояснил Сольский.

Других ограничений, в частности относительно процентного соотношения количества земли в одни руки в пределах ОТГ, не установили. Сольский пояснил, что в рамках админреформы, площадь одной ОТГ, в среднем, это 30 – 50 гектар, потому нет необходимости дополнительных инструментах.

Установлено, что минимальная цена не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка.

Сольский отметил, что такая оценка в стране определена давно и ежегодно индексируется, в соответствии с определенной методикой.

Представители фракции “Европейской солидарности” предлагали привязать минимальную оценку к прожиточному минимум, но на комитете ее не поддержали, отметив, что это “сложный расчет”.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.

Позднее главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать правки к законопроекту до 27 декабря включительно.