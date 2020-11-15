Для компенсаций украинскому ресторанному бизнесу за месячный карантин выходного дня хватило бы 10% "коррупционной ренты" из проекта Владимира Зеленского "Большое строительство".

Об этом написала основательница “Лиги антитраста” Агия Загребельская.

С 14 ноября правительство ввело в Украине так называемый карантин выходного дня, при этом проигнорировал вопрос компенсации для бизнеса. Например, правительство Германии за подобные меры пообещало компенсировать бизнеса до 75% дохода.

В 2017 году объем ресторанного рынка Украины составил 30 млрд грн.

“Если взять эту цифру, разделить на 12 месяцев и вычислить 75% – получается 1,9 млрд грн компенсации за месяц локдауна всем рестораторам”, – написала Зегребельская.

По ее словам, в настоящее время на “Большом строительстве” президента Зеленского “коррупционная рента” составляет от 10% до 40%. Всего должны освоить 2020 года около 100 млрд грн. В том числе на ремонт дорог направлено 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19.

С учетом размера “коррупционной ренты”, на этом проект за год будет присвоено от 20 млрд грн. Таким образом, уменьшение на 10% суммы присвоенных средств позволило бы выплатить украинскому ресторанному бизнесу компенсацию за месячный локдаун в размере 75% оборота.

По данным издания “Наші гроші”, в 2020 году на строительство дорог уже расписано 74300000000 грн. 70% денег на строительство дорог освоит шесть компаний, входящих в Национальную ассоциацию дорожников Украины: “Автомагистраль-Юг” (выиграла 17,5 млрд грн тендеров), “Ростдорстрой” (7,9 млрд), “Онур Конструкцион Интернешнл” (7,5 млрд), “Автострада” (6,9 млрд), “Техно-строй-центр” (4,7 млрд) и Альтком (2,1 млрд).

На втором месте по количеству подрядов находится фирма “ПБС” с оточенння Игоря Коломойского (8 млрд грн).