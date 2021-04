#Букви стежитимуть за його виступом.

Очікується, що під час виступу Байден говоритиме про зовнішню політику, боротьбу з коронавірусом та нові ініціативи у сфері освіти.

В аспекті зовнішньої політики Байден збирається вкотре наголосити на тому, що США зацікавлені в тісній співпраці з іншими країнами та готові до спільних міжнародних проєктів.

Прессекретарка президентської адміністрації Джен Псакі повідомила про те, що Байден говоритиме про необхідність “повернути Америці місце на світовій арені”, а також заявить про “взаємодію з Китаєм”, як один з зовнішньополітичних пріоритетів.

Однією з центральних тем стосовно внутрішньої політики стане президентська програма щодо інвестицій в освіту та догляд за дітьми. Вона передбачає виділення 1,8 трлн доларів протягом 10 років на витрати в таких напрямках, як дошкільна освіта, безкоштовне навчання в муніципальних коледжах, субсидії на догляд за дітьми для певних сімей, щомісячні платежі розміром не менше 250 доларів батькам та розширення програми безкоштовних та пільгових обідів в школах. Гроші на цю ініціативу збираються отримати шляхом підвищення податків для багатих американців.

Другий важливий аспект внутрішньої політики – реалізація глобального плану з поліпшення інфраструктури. Це не тільки поліпшення доріг, мостів, портів, аеропортів, будівництво електричних заправних станцій, а й сотні тисяч нових робочих місць, боротьба зі змінами клімату, скорочення викидів парникових газів і так далі. Кошти на реалізацію інфраструктурного плану збираються отримати шляхом підвищення податків для глобальних корпорацій.

Байден збирається повідомити про реформу поліції після заяв про те, що американці правоохоронці проявляють негуманне ставлення до представників темношкірого населення. Він закличе представників Демократичної та Республіканської партій до компромісу в цьому питанні. Байден збирається просити законодавців підтримати його ініціативи щодо політики імміграції та контролю за зброєю у цивільного населення.

Після виступу Байдена заплановано заслухати контраргументи представника Республіканської партії, сенатора від штату Південна Кароліна, Тіма Скотта.

Humbled at the opportunity to speak to the nation on Wednesday. Can’t wait to share what’s on my heart—hope y’all tune in! pic.twitter.com/jE6tKMwdZZ

— Tim Scott (@SenatorTimScott) April 26, 2021