Об этом заявил президент США Джо Байден.
Эта помощь – одна из мер, предусмотренных “Планом спасения Америки”. Американцы, семейный доход которых не превышает 100 тысяч долларов в год, получат “стимулар чеки” по 1400 долларов для человека.
Ожидается, что помощь получат 85% американцев.
“100 миллионов американцев уже получили выплаты. Деньги мгновенно поступили на их счета”, – сообщил Байден.
Первыми помощь получили семьи, которые ежегодно подают финансовую декларацию (таксу) и чьи данные (номер банковского счета и адрес) не менялись в течение года. Они получили “стимулар чеки” на свои счета автоматически.
Далее помощь будут рассылать тем, кто не заполнял декларации или же их данные изменились. Они получат “стимулар чек” по почте.
- 10 марта Палата представителей США проголосовала “за” план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Он предусматривает вливание в экономику 1,9 триллиона долларов. Результат голосования – 220 за и 211 против. Все республиканцы проголосовали против. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал против.
- 6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.
- Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.