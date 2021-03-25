Финансовая помощь в размере 1400 долларов на человека уже поступила на счета 100 миллионов американцев.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Эта помощь – одна из мер, предусмотренных “Планом спасения Америки”. Американцы, семейный доход которых не превышает 100 тысяч долларов в год, получат “стимулар чеки” по 1400 долларов для человека.

Ожидается, что помощь получат 85% американцев.

“100 миллионов американцев уже получили выплаты. Деньги мгновенно поступили на их счета”, – сообщил Байден.

Первыми помощь получили семьи, которые ежегодно подают финансовую декларацию (таксу) и чьи данные (номер банковского счета и адрес) не менялись в течение года. Они получили “стимулар чеки” на свои счета автоматически.

Далее помощь будут рассылать тем, кто не заполнял декларации или же их данные изменились. Они получат “стимулар чек” по почте.