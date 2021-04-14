Іран повідомив міжнародному наглядовому органу з ядерної безпеки, що має намір значно наростити потужності збагачення урану після "терористичного акту" на ядерний об'єкт у місті Натанзі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив держтелеканалу Press TV, що Міжнародна організація з атомної енергії (МАГАТЕ) була проінформована про рішення Тегерана наростити збагачення до 60% чистоти, що є величезним кроком у порівнянні з поточним рівнем чистоти у 20 %.

Це рішення наближає Іран до досягнення рівня збагачення у 90%, який вважається збройовим.

Іран постійно заперечує, що має намір зробити ядерну зброю.

У вівторок адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що намір Ірану збагатити уран до 60% чистоти було “провокаційною заявою”, яке “ставить під сумнів серйозність Ірану щодо ядерних переговорів”.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона назвав заяву Ірану “серйозною подією”, що вимагає “скоординованої відповіді”.

Франція є однією зі сторін, що підписали ядерну угоду 2015 року, яка жорстко обмежує ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій.

У вівторок інформаційне агентство Ірану Mehr повідомило, що Іран додасть 1000 центрифуг нового покоління.

Казем Гарібабаді, постійний представник Ірану в атомному агентстві ООН, заявив, що “збагачення UF6 до 60% буде здійснюватися в двох каскадах центрифуг IR-4 і IR-6 в Натанзі”.

“Модифікація процесу тільки почалася, і ми очікуємо накопичити продукт на наступному тижні. Це значно покращить як якість, так і кількість радіофармацевтичних продуктів”, – повідомив Казем Гарібабаді.

Нагадаємо, що Іран погодився підтримувати рівень збагачення нижче 3,67% відповідно до ядерної угодою 2015 року, відомої як СВПД, яку він підписав з США та іншими світовими державами.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф пообіцяв “помститися Ізраїлю” після того, як минулого тижня таємничий напад на іранський ядерний об’єкт призвів до відключення електроенергії на тому ж таки об’єкті.