Об этом пишет CNN.
Отмечается, что Анджелина Фридман пережила рак, выкидыш, внутреннее кровотечение, сепсис и теперь не одну, а две эпидемии.
Администратор дома престарелых, где живет Фридман, сообщил, что женщина, переболев коронавирусом, уже вернулась к своей прежней жизни и радуется ей, как будто ничего не случилось.
Родилась Анджелина Скиалес (ныне Фридман) в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Это было в разгар эпидемии 1918 года и ребенок заболел этой болезнью.
Ее мать умерла при родах, а две ее сестры помогли женщине выжить, после чего дети воссоединились со своим отцом в Нью-Йорке, где они жили в Бруклине. На данный момент Фридман – последний выживший ребенок из 11 детей, которые были в семье.
“Она не человек. У нее сверхчеловеческая ДНК”, – отметила ее дочь Джоан Мерола.
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