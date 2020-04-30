101-летняя женщина из штата Нью-Йорк, которая родилась во время эпидемии испанского гриппа в 1918 году, выздоровела от коронавируса COVID-19.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Анджелина Фридман пережила рак, выкидыш, внутреннее кровотечение, сепсис и теперь не одну, а две эпидемии.

Администратор дома престарелых, где живет Фридман, сообщил, что женщина, переболев коронавирусом, уже вернулась к своей прежней жизни и радуется ей, как будто ничего не случилось.

Родилась Анджелина Скиалес (ныне Фридман) в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Это было в разгар эпидемии 1918 года и ребенок заболел этой болезнью.

Ее мать умерла при родах, а две ее сестры помогли женщине выжить, после чего дети воссоединились со своим отцом в Нью-Йорке, где они жили в Бруклине. На данный момент Фридман – последний выживший ребенок из 11 детей, которые были в семье.

“Она не человек. У нее сверхчеловеческая ДНК”, – отметила ее дочь Джоан Мерола.