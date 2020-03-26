Covid-19 Украина

обновлено 03.26.2020 в 15:02

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156(+17)

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1

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5(+0)

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101-летний итальянец вылечился от COVID-19

В Италии от коронавируса COVID-19 выздоровел 101-летний мужчина.

Четверг, 26 марта 2020, 15:24

Об этом сообщил заместитель мэра Римини Глория Лиси.

Так, на прошлой неделе мужчину госпитализировали в больницу Римини с положительным результатом анализа на коронавирус. На данный момент его уже выписали и он вернулся домой к своей семье.

“Господин П. из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической пандемии. Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. После 100-летнего рубежа судьба поставила перед ним новый вызов, невидимый и ужасный одновременно”, – говорится в заявлении.

Лиси подчеркнула, что пациент стал “надеждой на будущее для всех нас”.

“Надежда на будущее для всех нас – в организме человека, которому больше ста лет, в то время как печальные хроники этих недель ежедневно сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не предначертано”, – резюмировала заместитель мэра.

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Теги: COVID19, Италия, коронавирус

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