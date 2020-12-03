Об этом сообщает CNN.

Фридман пережила рак, выкидыш, внутреннее кровотечение, сепсис и теперь не одну, а две эпидемии. При чем, коронавирус, по словам ее дочери Джоан Мерол, она победила дважды.

Первый положительный тест Фридман получила в марте после того, как она попала в больницу для “незначительной медицинской процедуры”. Победить COVID-19, унесший почти 1,5 миллиона жизней во всем мире, Анджелине удалось в апреле.

В конце октября у женщины наблюдался жар и сухой кашель. В доме престарелых, где живет Фридман, подумали, что это обычный грипп, но она снова дала положительный результат. 17 ноября Анджелина победила коронавирус второй раз.

Несмотря на то, что она потеряла большую часть слуха и плохо видит, она все еще радуется жизни.

Но энтузиазм Фридман не обошелся без трудностей.

Родилась она в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Это было в разгар эпидемии 1918 года и ребенок заболел этой болезнью.

Ее мать умерла при родах, а две ее сестры помогли женщине выжить, после чего дети воссоединились со своим отцом в Нью-Йорке, где они жили в Бруклине. На данный момент Фридман – последний выживший ребенок из 11 детей, которые были в семье.