В Нидерландах от коронавируса COVID-19 вылечилась самая пожилая в мире пациентка.

Об этом сообщает Reuters.

107-летняя Корнелия Рас заболела 17 марта, на следующий день после своего дня рождения. Вероятно, она и другие жители дома престарелых подхватили вирус при посещении церковной службы на острове Гури-Оверфлакки, что находится на юго-западе страны.

Впоследствии двенадцать человек из них умерли, но Рас удалось победить инфекцию.

“Мы не ожидали, что она переживет это. Она не принимает лекарств, все еще хорошо ходит и каждый вечер становится на колени, чтобы поблагодарить Господа. Судя по всему, она сможет продолжать это делать”, – сказала ее племянница Маике де Гроот.

Отмечается, что Корнелия Рас стала самым пожилым человеком в мире, вылечившимся от коронавируса.