Об этом сообщает Reuters.
107-летняя Корнелия Рас заболела 17 марта, на следующий день после своего дня рождения. Вероятно, она и другие жители дома престарелых подхватили вирус при посещении церковной службы на острове Гури-Оверфлакки, что находится на юго-западе страны.
Впоследствии двенадцать человек из них умерли, но Рас удалось победить инфекцию.
“Мы не ожидали, что она переживет это. Она не принимает лекарств, все еще хорошо ходит и каждый вечер становится на колени, чтобы поблагодарить Господа. Судя по всему, она сможет продолжать это делать”, – сказала ее племянница Маике де Гроот.
Отмечается, что Корнелия Рас стала самым пожилым человеком в мире, вылечившимся от коронавируса.
- Ранее сообщалось, что в Южной Корее 97-летняя женщина, зараженная коронавирусом COVID-19, полностью выздоровела.