11 марта весь мир отмечает Всемирный день водопровода.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1702 – вышла в свет английская газета “Дейли карант”, первая ежедневная газета в мире.

1878 – Французской академии продемонстрировали фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством.

1921 – правительство УССР принял постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям.

1938 – в ночь на 12 марта немецкие войска оккупировали Австрийскую Республику и было объявлено о “аншлюс” обеих стран.

1941 – США начали оказывать помощь военными материалами союзникам антигитлеровской коалиции.

1985 – на пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1990 – на своем первом заседании новоизбранный Верховный Совет Литовской ССР, большинство в которой получили сторонники “Саюдиса”, приняла Акт о восстановлении независимости Литвы.

1997 – Украина и Молдова провозгласили создание таможенного союза.

2004 – террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде унес жизни 200 человек.

2020 – ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

Какой сегодня церковный праздник:

В этот день христиане вспоминают святителя Порфирия, архиепископа Газського, который жил в пятом веке. В народе его называли Порфирием Поздним.

Приметы погоды:

возвращение перелетных птиц говорит о хорошем урожай;

птицы строят гнезда на солнечной стороне дома или дерева – о холодное лето, а на северной стороне – приближается хорошая погода.

Именины празднуют Порфирий, Севастьян, Сергей, Николай, Анна, Петр и Иван.