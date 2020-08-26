Литва предоставила политическое убежище одиннадцати гражданам Беларуси на фоне подавления протестов в их стране.

Об этом заявила руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT radijas, сообщает “Интерфакс”.

Она рассказала, что на литовско-белорусской границе убежища попросили 10 человек, а один – уже в Литве.

“С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного”, – отметила глава Департамента миграции.

Также сообщается, что 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением.

Гудзинскайте отметила, что это не очень много людей, учитывая, что белорусам угрожают расправой на родине.

Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.

В середине августа правительство Литвы приняло гуманитарное исключение для белорусов, поскольку действующая власть начала жестоко подавлять протесты.