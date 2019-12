Об этом сообщается на портале издания.

1. Bloodborne

Игра появилась еще в 2015 году – эксклюзив для PS4, который основывался на формуле Dark Souls и Demon Souls. В игре упрощенный набор характеристик и оружия; потрясающие готические визуальные эффекты. Игра поначалу кажется невероятно сложной.

Игру можно приобрести на Amazon от $19,95.

2.Death Stranding

В однопользовательской эпической игре Death Stranding многие критики и поклонники высоко оценили сложную сюжетную линию и просто незаметные элементы игры, такие как ребенок, которого вы носите в оранжевой трубке, пристегнутой к костюму игрока.

Эта игра – последний на сегодняшний день проект Хидео Кодзимы. Кроме того, она признана лучшей на родине.

Игру можно приобрести на Amazon от $39,99.

3.Control

Control от Remedy Entertainment вышла в августе 2019 года, и критики высоко оценили ее за жуткую атмосферу и визуальные эффекты, загадочные истории и потрясающий дизайн среды. Игра заимствована из культовой художественной литературы, в частности, “Дома Листьев” Марка Данилевского и трилогии Джеффа Вандермера “Southern Reach Trilogy”.

Игру можно приобрести на Amazon от $51,57.

4. Jedi: Fallen Order

Jedi: Fallen Order от Titanfall и создателя Apex Legends Respawn Entertainment. Это приятная, хорошо написанная и увлекательная однослойная игра с боем на световых мечах, разгадыванием головоломок и исследованием в открытом мире.

Игру можно приобрести на Amazon от $64.

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Возможно, лучшая игра про самураев, когда-либо созданная. Красивое оформление, богатая феодальная японская обстановка. И, возможно, это одна из самых сложных игр.

Игру можно приобрести на Amazon от $36,10.

6. Nioh

Игра Nioh окутана магией и фантастикой, в ней есть демоны. Это довольно сложная ролевая игра в таком жанре

Она сделана Team Ninja, культовой японской студией Dead or Alive и Ninja Gaiden.

Игру можно приобрести на Amazon от $14,88.

7. The Witcher 3: Wild Hunt

Игра The Witcher 3: Wild Hunt считается одной из лучших, если не лучшей ролевой игрой с открытым миром, десятилетия. Игра невероятно хорошо написана, захватывающая и наполнена жизнью. Кроме того, она лежит в основе оригинального телешоу Netflix “Ведьмак”. У The Witcher уже целый легион поклонников.

Несомненно, каждый должен играть в нее.

Игру можно приобрести на Amazon от $19,99.

8. Tetris Effect

“Эффект тетриса” – это замечательная игра, о которой вы даже не подозревали, пока не начнете играть в первые несколько минут. Это аудиовизуальное переосмысление классической головоломки от студии Rez Infinite, возглавляемой легендарным японским дизайнером игр Тецуя Мизугучи.

Игру можно приобрести на Amazon от $28,47 .

9. Until Dawn

Это игра, в которой сам игрок решает, живы главные герои или нет. Игра в жанре фильмов ужасов, но в контексте остается совершенно уникальной.

Игру можно приобрести на Amazon от $12,99.

10. Judgement

Поклонникам многолетнего игрового сериала Sega Yakuza, скорее всего, не нужно рассказывать о достоинствах игры Judgement. Но для тех, кто не в курсе – Judgment – это игра, раскрывающая преступления, в которой сочетаются высококачественные кинематографические визуальные эффекты и ролики с интуитивно понятными последовательностями решения проблем, а также множество уличных боев.

Все это происходит в вымышленной версии токийского квартала красных фонарей Кабукичо с участием адвоката, ставшего частным следователем, который сейчас сталкивается с серией таинственных убийств членов якудзы.

Игру можно приобрести на Amazon от $29,99.

11. The Last of Us

Шедевр Naughty Dog The Last of Us вышел более шести лет назад и стал своеобразной лебединой песней для PlayStation 3. Так что да, игра может показаться немного устаревшей и выглядит не так хорошо, как, скажем, Horizon Zero Dawn или God of War. Но в обновленной версии для PS4 улучшено разрешение и частота кадров.

Игру можно приобрести на Amazon от $15,83.