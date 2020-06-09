Ситуация с пандемией показала, что причиной сдерживания цифровизации в школах, университетах, частном и публичном секторах не была связана с ценой или сложностью технологий. Причина в большинстве случаев заключалась в обычном нежелании людей инвестировать в новые технологии и подходы.
Сейчас же у всех просто нет выхода. Оказалось, что многие компании могут работать без офиса, часть работы может взять на себя чатбот или иная компьютерная программа, а выдавать банковские карты предоставлять консультации можно и удаленно.
Мир изменился. И сейчас всем выпал прекрасный шанс воспользоваться этой непростой ситуацией, чтобы подготовиться лучше к новой “посткарантинной” жизни.
Но сегодня я хочу акцентировать внимание на медицине. Думаю, уже всем стало очевидно, что стабильная и эффективная система здравоохранения – ключевой компонент в кризисных условиях. К сожалению, украинская сфера здравоохранения оказалась не подготовленной – мы наблюдаем проблемы на всех уровнях, начиная с тестов, заканчивая сбором медицинской статистики.
Какова роль технологий в этой ситуации? На мой взгляд, ключевая. Когда нет достаточного количества персонала и средств индивидуальной защиты, процессы устаревшие, а решения принимаются не на основе достоверных данных – все это является причиной принятия неэффективных решений и потери ресурсов.
Как специалисты, работающие с новыми технологиями, мы хотим внести свой вклад в цифровизацию медицинской сферы, поделиться экспертизой и успешными примерами подобных внедрений, и убедить, что технологии – ваш друг и конкурентное преимущество.
Уже 11 июня мы проведем Digital Transformation Conference, на которой вы узнаете о том, как эффективно использовать современные инструменты, сервисы и подходы, которые помогут цифровой трансформации в медицинской сфере, в частности:
- организация эффективной работы медперсонала;
- автоматизация бизнес-процессов;
- интеллектуальная обработка данных, искусственный интеллект;
- безопасность данных;
- облачные технологии.
Кому будет интересно?
- руководителям медицинских учреждений;
- ИТ директорам медицинских учреждений;
- разработчикам программного обеспечения;
- ученым и дата-специалистам;
- потребителям медицинских услуг.
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/dtconf-2020
Сайт конференции: https://dtconf.com
Конференция пройдет в онлайн-формате с помощью Microsoft Teams.