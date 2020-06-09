В связи с пандемией COVID-19 мы наблюдаем повышенный спрос на инструменты и технологии, позволяющие работать удаленно. Еще несколько месяцев назад о такой технологический бум нельзя было и мечтать.

Ситуация с пандемией показала, что причиной сдерживания цифровизации в школах, университетах, частном и публичном секторах не была связана с ценой или сложностью технологий. Причина в большинстве случаев заключалась в обычном нежелании людей инвестировать в новые технологии и подходы.

Сейчас же у всех просто нет выхода. Оказалось, что многие компании могут работать без офиса, часть работы может взять на себя чатбот или иная компьютерная программа, а выдавать банковские карты предоставлять консультации можно и удаленно.

Мир изменился. И сейчас всем выпал прекрасный шанс воспользоваться этой непростой ситуацией, чтобы подготовиться лучше к новой “посткарантинной” жизни.

Но сегодня я хочу акцентировать внимание на медицине. Думаю, уже всем стало очевидно, что стабильная и эффективная система здравоохранения – ключевой компонент в кризисных условиях. К сожалению, украинская сфера здравоохранения оказалась не подготовленной – мы наблюдаем проблемы на всех уровнях, начиная с тестов, заканчивая сбором медицинской статистики.

Какова роль технологий в этой ситуации? На мой взгляд, ключевая. Когда нет достаточного количества персонала и средств индивидуальной защиты, процессы устаревшие, а решения принимаются не на основе достоверных данных – все это является причиной принятия неэффективных решений и потери ресурсов.

Как специалисты, работающие с новыми технологиями, мы хотим внести свой вклад в цифровизацию медицинской сферы, поделиться экспертизой и успешными примерами подобных внедрений, и убедить, что технологии – ваш друг и конкурентное преимущество.

Уже 11 июня мы проведем Digital Transformation Conference, на которой вы узнаете о том, как эффективно использовать современные инструменты, сервисы и подходы, которые помогут цифровой трансформации в медицинской сфере, в частности:

организация эффективной работы медперсонала;

автоматизация бизнес-процессов;

интеллектуальная обработка данных, искусственный интеллект;

безопасность данных;

облачные технологии.

Кому будет интересно?

руководителям медицинских учреждений;

ИТ директорам медицинских учреждений;

разработчикам программного обеспечения;

ученым и дата-специалистам;

потребителям медицинских услуг.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/dtconf-2020

Сайт конференции: https://dtconf.com

Конференция пройдет в онлайн-формате с помощью Microsoft Teams.