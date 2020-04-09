В Окружной административный суд города Киева поступило 11 исков по обжалованию постановления Кабинета Министров Украины о введении ограничений во время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“В период с 6 по 9 апреля 2020 года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 11 исков к Кабинету Министров Украины, предметом обжалования в которых являются положения постановления КМУ от 11 марта 2020 года № 211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – говорится в сообщении.

Истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты постановления (о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита), так и целиком все постановление.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производств по указанным искам.