Видео опубликовал пользователь Александр Бондарь.
Мужчина с ветерком ехал на троллейбусе №50 – это маршрут от ул. Милославськой до ст. м. “Либидская”.
Стоит отметить, что согласно новым временным правилам, в общественном транспорте может ехать максимум 10 человек.
В комментариях к видео пользователи шутят, что мужчина “соблюдает дистанцию”, “11-й пассажир”, “забыл пропуск дома”.
Придумайте название этому шедевру!
Опубліковано Александром Бондарем Середа, 25 березня 2020 р.
Напомним, что с 23 марта в общественный транспорт Киева может зайти только определенная категория пассажиров и только по спецпропускам, которые выдают в КГГА или районных управлениях.
Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.
- Ранее #Буквы рассказывали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт.
- Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.