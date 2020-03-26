В Киеве заметили мужчину, который в маске зацепился за троллейбус и ехал по мосту Патона.

Видео опубликовал пользователь Александр Бондарь.

Мужчина с ветерком ехал на троллейбусе №50 – это маршрут от ул. Милославськой до ст. м. “Либидская”.

Стоит отметить, что согласно новым временным правилам, в общественном транспорте может ехать максимум 10 человек.

В комментариях к видео пользователи шутят, что мужчина “соблюдает дистанцию”, “11-й пассажир”, “забыл пропуск дома”.

Придумайте название этому шедевру! Опубліковано Александром Бондарем Середа, 25 березня 2020 р.

Напомним, что с 23 марта в общественный транспорт Киева может зайти только определенная категория пассажиров и только по спецпропускам, которые выдают в КГГА или районных управлениях.

Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.